TFF'den Bir Rezalet Daha: Efsane Kaptan Bülent Korkmaz'a Yapılan Bilet Ayıbı Büyük Tepki Topladı
TFF'den Bir Rezalet Daha: Efsane Kaptan Bülent Korkmaz'a Yapılan Bilet Ayıbı Büyük Tepki Topladı
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024'e pek çok davetliyi götüren Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsane kaptanı Bülent Korkmaz'a bilet ayıbı yaptığı ortaya çıktı. Bülent Korkmaz, kendisini üzen olayı Youtube'da konuk olduğu bir futbol programında anlattı.
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Galatasaray'ın efsane defans oyuncusu Bülent Korkmaz, takımın UEFA Kupası ve Süper Kupa zaferlerinde de forma giyen, kilit oyunculardan biriydi.
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Başarılarla geçen futbol kariyerinde liderliğiyle Sarı-Kırmızılıların başarısında her daim en büyük pay sahibi isimlerin başında geliyordu. Korkmaz, tam 430 kez formasını giydiği Galatasaray'da 15 gol kaydetmişti.
Üstelik o sadece Galatasaray değil A Milli Takımı'nın da vazgeçilmez oyuncuları arasındaydı. Tam 102 kez A Milli olan Korkmaz bir defans oyuncusu olarak 2 gol de kaydetmişti.
1987-2005 yılları arasındaki başarılı futbolculuk kariyerinden sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Korkmaz, tam 13 takım çalıştırdı. Korkmaz son olarak 2022-2023 yılları arasında Çaykur Rizespor'un teknik direktörüydü.
Geçtiğimiz günlerde Youtube'daki bir futbol programına konuk olan Bülent Korkmaz, duyan herkesi şaşırtacak bir itirafta bulundu. Korkmaz, Çekya maçını sahada izlemek için TFF'den bilet talep ettiğini ancak karşılık göremediğini açıkladı.
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TFF'ye sitem eden Korkmaz, "Federasyon değer verecekse oynayan, oynamayan milli oyuncusuna değer verecek. Buna kulüpler de dahil. Onlar adına üzüldüm" diye konuştu.
"Dünyanın neresine gidersem gideyim illa ki birileri çıkar en güzel yerde ağırlar" diyen efsane kaptan, "Biraz bu konuda daha hassas olmalarını söylüyorum. Çok küçük ama önemli bir detay. Futbolcunuza değer vermek, önemsemek zorundasınız. Oynayan ya da oynamayan. Vefaya semt adı diyorlar" dedi.
Bülent Korkmaz'ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte o açıklamalara gelen tepkilerden bazıları:
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