TFF'den Bir Rezalet Daha: Efsane Kaptan Bülent Korkmaz'a Yapılan Bilet Ayıbı Büyük Tepki Topladı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024'e pek çok davetliyi götüren Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Galatasaray ve Türk Milli Takımı'nın efsane kaptanı Bülent Korkmaz'a bilet ayıbı yaptığı ortaya çıktı. Bülent Korkmaz, kendisini üzen olayı Youtube'da konuk olduğu bir futbol programında anlattı.