En Büyük Rakip Brezilya Moda Girdi Bile: Kurtarıcı İsa Heykeli'ne Olimpiyat Formasını Giydirdiler!

VNL 2024 öncesinde dünya sıralamasında bir numarada olan 'Filenin Sultanları', peş peşe mağlubiyetler sonrasında turnuvayı beklentilerin bir tık altında tamamlamıştı. Türkiye'nin puan kaybından sonra ümitlenen Brezilya ise şok bir Japonya mağlubiyeti sonrasında dünya birinciliğini İtalya'ya kaptırmıştı. Ancak bu mağlubiyet belli ki Brezilya'yı düşürmedi. Brezilya, son hareketle Olimpiyat moduna girdiğini dosta, düşmana duyurmuş durumda.