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En Büyük Rakip Brezilya Moda Girdi Bile: Kurtarıcı İsa Heykeli'ne Olimpiyat Formasını Giydirdiler!

En Büyük Rakip Brezilya Moda Girdi Bile: Kurtarıcı İsa Heykeli'ne Olimpiyat Formasını Giydirdiler!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 17:51

VNL 2024 öncesinde dünya sıralamasında bir numarada olan 'Filenin Sultanları', peş peşe mağlubiyetler sonrasında turnuvayı beklentilerin bir tık altında tamamlamıştı. Türkiye'nin puan kaybından sonra ümitlenen Brezilya ise şok bir Japonya mağlubiyeti sonrasında dünya birinciliğini İtalya'ya kaptırmıştı. Ancak bu mağlubiyet belli ki Brezilya'yı düşürmedi. Brezilya, son hareketle Olimpiyat moduna girdiğini dosta, düşmana duyurmuş durumda.

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Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından 'Bezelyeler' olarak bilinen Brezilya ile aramızda tatlı, yer yer acı bir çekişme var. Malum, her iki ülke de sıcakkanlı, komik ve bir o kadar da hırslı!

Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından 'Bezelyeler' olarak bilinen Brezilya ile aramızda tatlı, yer yer acı bir çekişme var. Malum, her iki ülke de sıcakkanlı, komik ve bir o kadar da hırslı!

Tüm bunlara bir de Gabi'nin mis gibi Vakıfbank kaptanlığını bırakıp Imoco'ya transfer olması eklenince haliyle aramızdaki çekişme epey yüz güldüren, yer yer şoke eden anlara sebebiyet veriyor.

Tüm bunlara bir de Gabi'nin mis gibi Vakıfbank kaptanlığını bırakıp Imoco'ya transfer olması eklenince haliyle aramızdaki çekişme epey yüz güldüren, yer yer şoke eden anlara sebebiyet veriyor.

Brezilya her ne kadar Türkiye'yi yenme peşine düşse de İtalya'nın VNL şampiyonu olmasıyla sıralamada ikinci sırayla yetinmiş durumda. Ancak bu durum onları durdurabilmiş değil. İşte Volei Brasil hesabının yaptığı duyuru:

Olimpiyatlar'a hazır olduklarının mesajını veren Brezilyalılar, bir video paylaştı ve şu notu ekledi: "Bu görüntüleri görmekten asla bıkmayacağız... Olimpiyat formamız epik bir sunumla! Haydi Paris 2024! Hazırız! 💚💛"

Ülkenin en turistik şehri Rio de Janeiro'nun simgelerinden 'Kurtarıcı İsa Heykeli'ne Olimpiyatlar'da giyecekleri Brezilya formasını giydiren Brezilya, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.

Ülkenin en turistik şehri Rio de Janeiro'nun simgelerinden 'Kurtarıcı İsa Heykeli'ne Olimpiyatlar'da giyecekleri Brezilya formasını giydiren Brezilya, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtmayı başardı.
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Koskoca heykele giydirilen dev formayla "Paris'e hazırız" mesajı veren Brezilyalılar bizleri de yorumlarda buluşturdu. Ama elbette her zamanki gibi Brezilyalılar da bize salça olmayı ihmal etmedi!

Koskoca heykele giydirilen dev formayla "Paris'e hazırız" mesajı veren Brezilyalılar bizleri de yorumlarda buluşturdu. Ama elbette her zamanki gibi Brezilyalılar da bize salça olmayı ihmal etmedi!

'@katykatshook' adlı kullanıcının Portekizce attığı tweet'te heykelin modern dünyanın en büyük mucizelerinden biri olduğu ve bu mucizeye Türklerin sahip olmadığı yazıldı.

'@katykatshook' adlı kullanıcının Portekizce attığı tweet'te heykelin modern dünyanın en büyük mucizelerinden biri olduğu ve bu mucizeye Türklerin sahip olmadığı yazıldı.
twitter.com

Türk kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle:

Türk kullanıcılardan gelen yorumlar ise şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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