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Aşk-ı Memnu Brezilya: Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi ve Sheilla Ayrıldı, Ortalık Fena Halde Karıştı

Aşk-ı Memnu Brezilya: Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi ve Sheilla Ayrıldı, Ortalık Fena Halde Karıştı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 19:20

Vakıfbank'ın simgelerinden birine dönüşen eski kaptan Brezilyalı Gabi artık yoluna İtalya'da devam edecek. 'Filenin Sultanları'nın biricik Comandante'si Daniele Santarelli'nin her yıl 439 kupa kazanmadan rahat edemeyen takımı Imoco Conegliano'ya transfer olan Gabi, Türk hayranlarını derin bir yasa boğmuştu. 'Madem takımdan ayrılacaktın, ne diye kaptan olmayı kabul ettin' şeklindeki serzenişlerle Türkiye'den ayrılan Gabi'nin başına çok kötü bir şey geldi. Arkadaşlar, nasıl bir ahımız tutmuşsa artık Gabi aldatıldı! Üstelik öyle böyle değil, çok fena karıştı ortalık.

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'Aşk-ı Memnu Brezilya'ya hoş geldiniz... Biliyorsunuz Gabi en sonunda bıraktı Vakıfbank'ı. Onu son kez sarı-siyahlı formayla gördük. Türkiye'den alkışlarla uğurlansa da kalbimiz kırıldı tabii.

'Aşk-ı Memnu Brezilya'ya hoş geldiniz... Biliyorsunuz Gabi en sonunda bıraktı Vakıfbank'ı. Onu son kez sarı-siyahlı formayla gördük. Türkiye'den alkışlarla uğurlansa da kalbimiz kırıldı tabii.

Biz onun voleybolu Vakıf'ta bırakmasını beklerken o İtalya'yı seçti. Tamam 'yabancı'ya gitmedi, biricik Santoş'umuzun yanında artık o.

Ama kalbimiz kırıldı, ahımız tuttu bir kere!

Ama kalbimiz kırıldı, ahımız tuttu bir kere!

Gabi'nin geçen sonbaharda takım ayrılacağını öğrenenler ona çoktan bilendi, 'Aşksız kal' diye temennilerde bulundu. İlginç olan şu ki bütün beddualar tuttu çünkü Gabi çok fena bir şekilde aldatıldı!

Gabi ve eski voleybolcu Sheilla Castro, iddialara göre çok ciddi bir kavganın sonunda yollarını ayırdı. Gabi, ayrılık anlamına gelen bir mesaj paylaştı ve bu mesajdan sonra adeta kirli sepetinde birikmiş her şey ortalığa saçıldı.

Gabi ve eski voleybolcu Sheilla Castro, iddialara göre çok ciddi bir kavganın sonunda yollarını ayırdı. Gabi, ayrılık anlamına gelen bir mesaj paylaştı ve bu mesajdan sonra adeta kirli sepetinde birikmiş her şey ortalığa saçıldı.

Gabi, paylaştığı bir mesajda 'bir manipülatörün özellikleri'ne değindi. Elbette hepimiz biliyoruz bu manipülatörün bir dönem Gabi gibi Vakıfbank'ta forma giyen Sheilla olduğunu, daha doğrusu Sheilla'yı kastettiğini.

Bir anda ortalığın karışmasına sebep olan bu paylaşımdan sonra sosyal medya adeta yıkıldı, Türkler ve Brezilyalılar X'in çeviri özelliği sayesinde Türkçe ve Portekizce dedikodu kazanını kaynattı! 'Kimin eli kimin cebinde' merak ediyorsanız hemen paylaşalım:

Bir anda ortalığın karışmasına sebep olan bu paylaşımdan sonra sosyal medya adeta yıkıldı, Türkler ve Brezilyalılar X'in çeviri özelliği sayesinde Türkçe ve Portekizce dedikodu kazanını kaynattı! 'Kimin eli kimin cebinde' merak ediyorsanız hemen paylaşalım:

Bir erkekle evli olduğu dönemde Gabi'yle sevgili olan Sheilla, bizim eski kaptanı Natalia (Pereira olan) ile aldatıyor. Hani şu ahlak bekçisi Natalia'dan bahsediyoruz! Ki aynı Natalia, Ana Beattriz ve Roberta Ratzke sevgiliyken yine araya giriyor ve burada aldatılan Roberta oluyor.

Durun, hepsi bu kadar da değil! Kim Yeon Koung, manitası Nootsara Tomkom'u bilin bakalım kim ile aldatıyor? Tabii ki Natalia...

Durun, hepsi bu kadar da değil! Kim Yeon Koung, manitası Nootsara Tomkom'u bilin bakalım kim ile aldatıyor? Tabii ki Natalia...

Carol Gattaz'ı, Rosamaria'sı derken Brezilya takımın neredeyse tüm kadrosu arasındaki hayli fantastik yakınlıklar ve elbette antipatik Natalia'nın sürekli her köşe başından çıkması işleri tamamen 'Aşk-ı Memnu Brezilya'ya çeviriyor.

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İşin en komiği, tüm bu aldatılan-aldatan tarafların bir arada olduğu karede bizim Meliha Diken de var.

İşin en komiği, tüm bu aldatılan-aldatan tarafların bir arada olduğu karede bizim Meliha Diken de var.
twitter.com

Meliha'nın her şeyden uzakta kameralara tatlışko tatlışko gülümsemesi de bir hayli espri konusu elbette.

Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından 'Bezelye' olarak adlandırılan Brezilyalılar fena halde karışmış durumda. Türkiye'nin şu andaki en büyük rakibi de Brezilya olunca bizim ilgimiz de ekstra şerbetli shot şeklinde oluyor.

Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından 'Bezelye' olarak adlandırılan Brezilyalılar fena halde karışmış durumda. Türkiye'nin şu andaki en büyük rakibi de Brezilya olunca bizim ilgimiz de ekstra şerbetli shot şeklinde oluyor.
twitter.com

Brezilya ile yapacağımız maç öncesinde Gabi başta olmak üzere takım içinde ahengin gittiği ortada.

Aşkı için gül gibi Vakıf'ı bırakıp İtalya'yı seçtiği konuşulan Gabi, "Kimin eli kimin cebinde" fotoğrafıyla bu yaz daha çok çekirdek çitletecek bize.

Aşkı için gül gibi Vakıf'ı bırakıp İtalya'yı seçtiği konuşulan Gabi, "Kimin eli kimin cebinde" fotoğrafıyla bu yaz daha çok çekirdek çitletecek bize.
twitter.com

E biraz da karma tabii... Bu kadar aksiyondan sonra Brezilya milli takımı karışırsa bu iş bize yarar.

Tamam, strateji gereği mutluyuz ama bir yanımız kızgın, öbür yanımız da üzgün. Ama baksanıza şu fotoğrafa. Başlarına geleceklerden habersizler

Tamam, strateji gereği mutluyuz ama bir yanımız kızgın, öbür yanımız da üzgün. Ama baksanıza şu fotoğrafa. Başlarına geleceklerden habersizler

İkili ne kadar ta tatlı bir şekilde kameralara gülümsüyor. Olayların çığrından çıkacağını, tüm Brezilya milli takımının aldatan-aldatılan çetelesinin ortalığa bu ayrılık sonrasında saçılacağını kim tahmin edebilir ki...

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