Aşk-ı Memnu Brezilya: Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi ve Sheilla Ayrıldı, Ortalık Fena Halde Karıştı

Vakıfbank'ın simgelerinden birine dönüşen eski kaptan Brezilyalı Gabi artık yoluna İtalya'da devam edecek. 'Filenin Sultanları'nın biricik Comandante'si Daniele Santarelli'nin her yıl 439 kupa kazanmadan rahat edemeyen takımı Imoco Conegliano'ya transfer olan Gabi, Türk hayranlarını derin bir yasa boğmuştu. 'Madem takımdan ayrılacaktın, ne diye kaptan olmayı kabul ettin' şeklindeki serzenişlerle Türkiye'den ayrılan Gabi'nin başına çok kötü bir şey geldi. Arkadaşlar, nasıl bir ahımız tutmuşsa artık Gabi aldatıldı! Üstelik öyle böyle değil, çok fena karıştı ortalık.