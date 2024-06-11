Aşk-ı Memnu Brezilya: Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi ve Sheilla Ayrıldı, Ortalık Fena Halde Karıştı
Aşk-ı Memnu Brezilya: Vakıfbank'ın Eski Kaptanı Gabi ve Sheilla Ayrıldı, Ortalık Fena Halde Karıştı
Vakıfbank'ın simgelerinden birine dönüşen eski kaptan Brezilyalı Gabi artık yoluna İtalya'da devam edecek. 'Filenin Sultanları'nın biricik Comandante'si Daniele Santarelli'nin her yıl 439 kupa kazanmadan rahat edemeyen takımı Imoco Conegliano'ya transfer olan Gabi, Türk hayranlarını derin bir yasa boğmuştu. 'Madem takımdan ayrılacaktın, ne diye kaptan olmayı kabul ettin' şeklindeki serzenişlerle Türkiye'den ayrılan Gabi'nin başına çok kötü bir şey geldi. Arkadaşlar, nasıl bir ahımız tutmuşsa artık Gabi aldatıldı! Üstelik öyle böyle değil, çok fena karıştı ortalık.
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'Aşk-ı Memnu Brezilya'ya hoş geldiniz... Biliyorsunuz Gabi en sonunda bıraktı Vakıfbank'ı. Onu son kez sarı-siyahlı formayla gördük. Türkiye'den alkışlarla uğurlansa da kalbimiz kırıldı tabii.
Ama kalbimiz kırıldı, ahımız tuttu bir kere!
Gabi ve eski voleybolcu Sheilla Castro, iddialara göre çok ciddi bir kavganın sonunda yollarını ayırdı. Gabi, ayrılık anlamına gelen bir mesaj paylaştı ve bu mesajdan sonra adeta kirli sepetinde birikmiş her şey ortalığa saçıldı.
Bir anda ortalığın karışmasına sebep olan bu paylaşımdan sonra sosyal medya adeta yıkıldı, Türkler ve Brezilyalılar X'in çeviri özelliği sayesinde Türkçe ve Portekizce dedikodu kazanını kaynattı! 'Kimin eli kimin cebinde' merak ediyorsanız hemen paylaşalım:
Durun, hepsi bu kadar da değil! Kim Yeon Koung, manitası Nootsara Tomkom'u bilin bakalım kim ile aldatıyor? Tabii ki Natalia...
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İşin en komiği, tüm bu aldatılan-aldatan tarafların bir arada olduğu karede bizim Meliha Diken de var.
Türkiye'deki voleybol tayfa tarafından 'Bezelye' olarak adlandırılan Brezilyalılar fena halde karışmış durumda. Türkiye'nin şu andaki en büyük rakibi de Brezilya olunca bizim ilgimiz de ekstra şerbetli shot şeklinde oluyor.
Aşkı için gül gibi Vakıf'ı bırakıp İtalya'yı seçtiği konuşulan Gabi, "Kimin eli kimin cebinde" fotoğrafıyla bu yaz daha çok çekirdek çitletecek bize.
Tamam, strateji gereği mutluyuz ama bir yanımız kızgın, öbür yanımız da üzgün. Ama baksanıza şu fotoğrafa. Başlarına geleceklerden habersizler
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