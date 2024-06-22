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Brezilya Elenince Biz: VNL'de Japonya'ya Mağlup Olan Brezilya Türklerin Goygoyundan Kaçamadı

Brezilya Elenince Biz: VNL'de Japonya'ya Mağlup Olan Brezilya Türklerin Goygoyundan Kaçamadı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 20:29

2023 yılındaki VNL'i şampiyon olarak kapatan Filenin Sultanları, bu yıl çeyrek finalde Polonya engelini aşamayıp elendi. Türkiye'yi dünya sıralamasında ilk sıradan eden Brezilya'nın yarı finalde Japonya'ya karar setinde mağlup olması ise acımızı biraz olsun hafifletti. İşte Japonya'nın galibiyetinden sonra biraz olsun yaramıza merhem olacak o komik paylaşımlar...

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Bengü'nün 'Korkma Kalbim' şarkısındaki "Adım adım yaklaştım zafere" tadında VNL'de ilerleyişine tam gaz devam eden Japonya, çeyrek finalde Çin'i 3-0'la geçerek büyük bir sükse yapmıştı.

Bengü'nün 'Korkma Kalbim' şarkısındaki "Adım adım yaklaştım zafere" tadında VNL'de ilerleyişine tam gaz devam eden Japonya, çeyrek finalde Çin'i 3-0'la geçerek büyük bir sükse yapmıştı.

Japonya sağlam ve derinden ilerlemeye devam ediyor... Türkiye'yi dünya sıralamasında 1'incilikten eden Brezilya'yı karar setinde yenen Japonların 3-2'lik galibiyetine Türk voleybol aşıkları da eşlik etti. Böylece Brezilya bir kez daha VNL'i kazanamamış oldu. İşte X platformunda Japonya'nın kazanışını ya da Brezilya'nın elenişini kutlayan Türk voleybolseverlerin paylaşımları...

Japonya sağlam ve derinden ilerlemeye devam ediyor... Türkiye'yi dünya sıralamasında 1'incilikten eden Brezilya'yı karar setinde yenen Japonların 3-2'lik galibiyetine Türk voleybol aşıkları da eşlik etti. Böylece Brezilya bir kez daha VNL'i kazanamamış oldu. İşte X platformunda Japonya'nın kazanışını ya da Brezilya'nın elenişini kutlayan Türk voleybolseverlerin paylaşımları...
twitter.com
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Malum, bezelye demek Brezilya demek Türk voleybolseverler arasında

Malum, bezelye demek Brezilya demek Türk voleybolseverler arasında
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