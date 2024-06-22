Brezilya Elenince Biz: VNL'de Japonya'ya Mağlup Olan Brezilya Türklerin Goygoyundan Kaçamadı

2023 yılındaki VNL'i şampiyon olarak kapatan Filenin Sultanları, bu yıl çeyrek finalde Polonya engelini aşamayıp elendi. Türkiye'yi dünya sıralamasında ilk sıradan eden Brezilya'nın yarı finalde Japonya'ya karar setinde mağlup olması ise acımızı biraz olsun hafifletti. İşte Japonya'nın galibiyetinden sonra biraz olsun yaramıza merhem olacak o komik paylaşımlar...