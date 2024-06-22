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Lezzetli Olan Kazansın: Portekizli Taraftarlar Türkiye Maçı Öncesi 'Bifana-Kebap' Yarışına Girdi!

Lezzetli Olan Kazansın: Portekizli Taraftarlar Türkiye Maçı Öncesi 'Bifana-Kebap' Yarışına Girdi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 19:06

Euro 2024'te merakla beklenen maç geldi çattı! Portekiz ve Türkiye arasında oynanacak olan ve grubun kaderini belirleyecek olan maç öncesi Almanya sokaklarında her iki ülkenin taraftarları sokakları şenliğe çevirdi. Portekizli taraftarların 'Bifana-Kebap' yarışına girdiği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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Euro 2024'te F grubunda mücadele edecek olan Portekiz ve Türkiye, önemli bir 3 puan rekabetine girecek. İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan her iki takım da kazanmak için elinden geleni yapacak.

Euro 2024'te F grubunda mücadele edecek olan Portekiz ve Türkiye, önemli bir 3 puan rekabetine girecek. İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan her iki takım da kazanmak için elinden geleni yapacak.

Maçtan hemen önce Dortmund sokaklarını turlayan Portekizli taraftarların 'Bifana-Kebap' yarışına girdiği anlar ise sosyal medyayı yıktı geçti!

'Bifana kebaptan büyüktür' yazılı pankartlarla bir anda dünyaca ünlü bifana sandviçlerini bizim Türk kebabıyla yarıştırmaları hem şaşırttı hem de güldürdü.

'Bifana kebaptan büyüktür' yazılı pankartlarla bir anda dünyaca ünlü bifana sandviçlerini bizim Türk kebabıyla yarıştırmaları hem şaşırttı hem de güldürdü.

Portekizlilerin Türkiye mücadelesini yemekten başlattıkları ve bifana ile kebabı yarıştırdıkları anlar maç öncesindeki coşkuya yakışır cinstendi.

Portekizlilerin Türkiye mücadelesini yemekten başlattıkları ve bifana ile kebabı yarıştırdıkları anlar maç öncesindeki coşkuya yakışır cinstendi.

Sosyal medya kullanıcılarının gülücüklerle karşıladığı videoya gelen Fransızca bir yorum şöyleydi:

Sosyal medya kullanıcılarının gülücüklerle karşıladığı videoya gelen Fransızca bir yorum şöyleydi:
twitter.com
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"Ama mutfakta Türkler, Portekiz'i yiyor."

"Ama mutfakta Türkler, Portekiz'i yiyor."
twitter.com

Bir başka Fransızca atılan tweet'te "İnsanlar 'bifana'yı bilmiyor" denildi.

Bir başka Fransızca atılan tweet'te "İnsanlar 'bifana'yı bilmiyor" denildi.
twitter.com

Yine bir X kullanıcı bifanayı hiç bilmediğini paylaştı.

Yine bir X kullanıcı bifanayı hiç bilmediğini paylaştı.
twitter.com

İçinde domuz etinin yer aldığı bir sandviç olan bifana, Portekizlilerin en meşhur yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor.

İçinde domuz etinin yer aldığı bir sandviç olan bifana, Portekizlilerin en meşhur yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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emre54

Bir Portekizli çıkıp pankart assa 1 euro 35 TL o zaman ne olucak 😃