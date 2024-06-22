Lezzetli Olan Kazansın: Portekizli Taraftarlar Türkiye Maçı Öncesi 'Bifana-Kebap' Yarışına Girdi!

Euro 2024'te merakla beklenen maç geldi çattı! Portekiz ve Türkiye arasında oynanacak olan ve grubun kaderini belirleyecek olan maç öncesi Almanya sokaklarında her iki ülkenin taraftarları sokakları şenliğe çevirdi. Portekizli taraftarların 'Bifana-Kebap' yarışına girdiği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.