Lezzetli Olan Kazansın: Portekizli Taraftarlar Türkiye Maçı Öncesi 'Bifana-Kebap' Yarışına Girdi!
Lezzetli Olan Kazansın: Portekizli Taraftarlar Türkiye Maçı Öncesi 'Bifana-Kebap' Yarışına Girdi!
Euro 2024'te merakla beklenen maç geldi çattı! Portekiz ve Türkiye arasında oynanacak olan ve grubun kaderini belirleyecek olan maç öncesi Almanya sokaklarında her iki ülkenin taraftarları sokakları şenliğe çevirdi. Portekizli taraftarların 'Bifana-Kebap' yarışına girdiği anlar ise sosyal medyada çok konuşuldu.
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Euro 2024'te F grubunda mücadele edecek olan Portekiz ve Türkiye, önemli bir 3 puan rekabetine girecek. İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan her iki takım da kazanmak için elinden geleni yapacak.
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'Bifana kebaptan büyüktür' yazılı pankartlarla bir anda dünyaca ünlü bifana sandviçlerini bizim Türk kebabıyla yarıştırmaları hem şaşırttı hem de güldürdü.
Portekizlilerin Türkiye mücadelesini yemekten başlattıkları ve bifana ile kebabı yarıştırdıkları anlar maç öncesindeki coşkuya yakışır cinstendi.
Sosyal medya kullanıcılarının gülücüklerle karşıladığı videoya gelen Fransızca bir yorum şöyleydi:
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"Ama mutfakta Türkler, Portekiz'i yiyor."
Bir başka Fransızca atılan tweet'te "İnsanlar 'bifana'yı bilmiyor" denildi.
Yine bir X kullanıcı bifanayı hiç bilmediğini paylaştı.
İçinde domuz etinin yer aldığı bir sandviç olan bifana, Portekizlilerin en meşhur yiyeceklerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Bir Portekizli çıkıp pankart assa 1 euro 35 TL o zaman ne olucak 😃