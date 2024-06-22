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"Akşam Sahaya Atlarım": Çağlar Ertuğrul'un Milli Takım Formasıyla Yaptığı Paylaşıma Ünlü Yağmuru

"Akşam Sahaya Atlarım": Çağlar Ertuğrul'un Milli Takım Formasıyla Yaptığı Paylaşıma Ünlü Yağmuru

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 16:38

'Afili Aşk' ve 'Teşkilat' gibi dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul, milli takım formasıyla yaptığı son paylaşımla herkesi güldürdü. Kendisi gibi oyuncu olan meslektaşları tarafından yorum yağmuruna tutulan oyuncu sosyal medyayı yıktı geçti!

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Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Çağlar Ertuğrul'un Euro 2024'te Portekiz maçı öncesinde yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Çağlar Ertuğrul'un Euro 2024'te Portekiz maçı öncesinde yaptığı paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

Oyuncu, milli takım formasıyla verdiği bir pozu paylaştı ve fotoğrafın altına "70 milyon like'a akşam sahaya atlarım" notunu ekledi.

Oyuncu, milli takım formasıyla verdiği bir pozu paylaştı ve fotoğrafın altına "70 milyon like'a akşam sahaya atlarım" notunu ekledi.

Çağlar Ertuğrul'a kendisi gibi oyuncu olan meslektaşlarından yorum yağdı. Uraz Kaygılaroğlu, fotoğrafın altına "70.000.000" yazarak kalp emoji'si bıraktı.

Çağlar Ertuğrul'a kendisi gibi oyuncu olan meslektaşlarından yorum yağdı. Uraz Kaygılaroğlu, fotoğrafın altına "70.000.000" yazarak kalp emoji'si bıraktı.

'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanıdığımız bir diğer aktör Cansel Elçin de paylaşımın altına gülme emoji'si bırakarak "Keşke yanında olup telefonla seni çeken ben olsaydım" yazdı.

'Hatırla Sevgili' dizisiyle tanıdığımız bir diğer aktör Cansel Elçin de paylaşımın altına gülme emoji'si bırakarak "Keşke yanında olup telefonla seni çeken ben olsaydım" yazdı.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ise "Benim için de atla" diyerek Ertuğrul'a destek veren isimlerdendi.

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat ise "Benim için de atla" diyerek Ertuğrul'a destek veren isimlerdendi.
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Oyuncunun paylaşımına Instagram'dan gelen diğer yorumlar ise şöyle:

Oyuncunun paylaşımına Instagram'dan gelen diğer yorumlar ise şöyle:
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