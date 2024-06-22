"Akşam Sahaya Atlarım": Çağlar Ertuğrul'un Milli Takım Formasıyla Yaptığı Paylaşıma Ünlü Yağmuru

'Afili Aşk' ve 'Teşkilat' gibi dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul, milli takım formasıyla yaptığı son paylaşımla herkesi güldürdü. Kendisi gibi oyuncu olan meslektaşları tarafından yorum yağmuruna tutulan oyuncu sosyal medyayı yıktı geçti!