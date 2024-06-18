Arda Güler'e "Abi" Tweet'i Atan Real Madrid Kalecisi Courtois'ya Gelen Cevap Güldürdü
Arda Güler'e "Abi" Tweet'i Atan Real Madrid Kalecisi Courtois'ya Gelen Cevap Güldürdü
Euro 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım'ımızın ikinci golünü kaydeden Arda Güler sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biriydi. La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler'e Belçikalı takım arkadaşı Thibaut Courtois 'Abi' tweet'i atınca olanlar oldu!
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Belçikalı kaleci Courtois, Arda Güler'in kaydettiği ikinci golden hemen sonra X platformunda "Ardaaa abi" diye bir tweet attı.
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Belçikalı kalecinin 5 milyon görüntülemeye erişen bu paylaşımına bir kullanıcının verdiği cevap sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
Bir diğer La Liga temsilcisi Valencia'nın kalecisi olan Gürcü futbolcu Giorgi Mamardaşvili'nin yediği gole atıfta bulunan kullanıcı, Türkçe olarak "Sen de yerdin bu golü" cevabını yazdı.
Belçikalı kalecinin X'in çeviri özelliği sayesinde Türkçe mesajı anlayıp İngilizce verdiği cevap ise "Maybe" yani "Belki" oldu... Yüz güldüren bu diyalog birçok kişinin yüzünü gülümsetti.
Türk futbolseverler, bu diyalogdan sonra "Yerdin, yerdin" diyerek Belçikalı kaleciyi ikna etmeye çalıştı, ortaya yüz güldüren bu tweet'ler çıkmış oldu.
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Arda Güler'e "Abi" diyen sadece Courtois değildi. Real Madrid'de forma giyen İngiliz orta saha oyuncusu Jude Bellingham da Arda'nın Instagram'daki paylaşımının altına "Not surprised abi" (Şaşırmadım abi) yorumunu yazdı.
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