Arda Güler'e "Abi" Tweet'i Atan Real Madrid Kalecisi Courtois'ya Gelen Cevap Güldürdü

Euro 2024'e 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım'ımızın ikinci golünü kaydeden Arda Güler sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biriydi. La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler'e Belçikalı takım arkadaşı Thibaut Courtois 'Abi' tweet'i atınca olanlar oldu!