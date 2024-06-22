'Ulus Olmak İçin Ayağa Kalkabiliriz': İskoçya'nın Maçlarda Söylediği 'Flower of Scotland' Marşının Hikâyesi

Euro 2024'te birbirinden heyecanlı maçlar izleyen futbolseverler arasında İskoçya'nın ulusal marşındaki bir detay dikkat çekti. Ulusal marşları olmasa da 'Flower of Scotland' şarkısıyla Euro 2024'te boy gösteren İskoç takımı birçok taraftar arasında ayrı bir sempatiye sahip. İşte o marşın pek bilinmeyen hikâyesi...

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