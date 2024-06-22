'Ulus Olmak İçin Ayağa Kalkabiliriz': İskoçya'nın Maçlarda Söylediği 'Flower of Scotland' Marşının Hikâyesi
'Ulus Olmak İçin Ayağa Kalkabiliriz': İskoçya'nın Maçlarda Söylediği 'Flower of Scotland' Marşının Hikâyesi
Euro 2024'te birbirinden heyecanlı maçlar izleyen futbolseverler arasında İskoçya'nın ulusal marşındaki bir detay dikkat çekti. Ulusal marşları olmasa da 'Flower of Scotland' şarkısıyla Euro 2024'te boy gösteren İskoç takımı birçok taraftar arasında ayrı bir sempatiye sahip. İşte o marşın pek bilinmeyen hikâyesi...
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Euro 2024'te A grubunda mücadele eden İskoçya, ilk iki maç sonunda ev sahibi Almanya'ya açılış maçında 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.
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Turnuvada takıma dair en dikkat çeken detaylardan biri de maç öncesi söyledikleri marşla ilgili oldu. İskoçya takımı Birleşik Krallık'a bağlı olduğu için ulusal marşa sahip değil. Takım bu yüzden kendileriyle özdeşleşen 'Flower of Scotland' şarkısını maç öncesi söylüyor.
1960'lı yıllarda popüler olan The Corries grubundan Roy Williamson tarafından yazılan şarkı, Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'nın uluslararası spor karşılaşmalarında milli marş olarak söyleniyor.
İskoçların İngilizlere karşı Robert Bruce öncülüğünde verdikleri savaşı ve savaşta elde ettikleri zaferi anlatan marşta "O günler geride kaldı ama ulus olmak için hâlâ ayağa kalkabiliriz" sözleri dikkat çekiyor.
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İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması konusu 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumuyla son yıllarda tekrar gündeme gelmişti.
İskoçların 'Flower of Scotland'ı ulusal marş olarak tamamen benimsendiği 90'lar ortalarında Türkiye'de de çok sevilen 'Cesur Yürek' filmi vizyona girmiş, İskoçların bağımsızlık talepleri ilk defa bu dönemde daha yüksek perdeden dile getirilmişti.
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