Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
'Ulus Olmak İçin Ayağa Kalkabiliriz': İskoçya'nın Maçlarda Söylediği 'Flower of Scotland' Marşının Hikâyesi

'Ulus Olmak İçin Ayağa Kalkabiliriz': İskoçya'nın Maçlarda Söylediği 'Flower of Scotland' Marşının Hikâyesi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 14:57

Euro 2024'te birbirinden heyecanlı maçlar izleyen futbolseverler arasında İskoçya'nın ulusal marşındaki bir detay dikkat çekti. Ulusal marşları olmasa da 'Flower of Scotland' şarkısıyla Euro 2024'te boy gösteren İskoç takımı birçok taraftar arasında ayrı bir sempatiye sahip. İşte o marşın pek bilinmeyen hikâyesi...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Euro 2024'te A grubunda mücadele eden İskoçya, ilk iki maç sonunda ev sahibi Almanya'ya açılış maçında 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.

Euro 2024'te A grubunda mücadele eden İskoçya, ilk iki maç sonunda ev sahibi Almanya'ya açılış maçında 5-1 mağlup olmuş, ikinci maçta İsviçre ile 1-1 berabere kalmıştı.

Turnuvada takıma dair en dikkat çeken detaylardan biri de maç öncesi söyledikleri marşla ilgili oldu. İskoçya takımı Birleşik Krallık'a bağlı olduğu için ulusal marşa sahip değil. Takım bu yüzden kendileriyle özdeşleşen 'Flower of Scotland' şarkısını maç öncesi söylüyor.

Turnuvada takıma dair en dikkat çeken detaylardan biri de maç öncesi söyledikleri marşla ilgili oldu. İskoçya takımı Birleşik Krallık'a bağlı olduğu için ulusal marşa sahip değil. Takım bu yüzden kendileriyle özdeşleşen 'Flower of Scotland' şarkısını maç öncesi söylüyor.

Euro 2024'ün resmi X hesabından da paylaşılan o marş aslında İskoçya'nın ulusal marşı değil.

1960'lı yıllarda popüler olan The Corries grubundan Roy Williamson tarafından yazılan şarkı, Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'nın uluslararası spor karşılaşmalarında milli marş olarak söyleniyor.

1960'lı yıllarda popüler olan The Corries grubundan Roy Williamson tarafından yazılan şarkı, Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'nın uluslararası spor karşılaşmalarında milli marş olarak söyleniyor.

İskoçların İngilizlere karşı Robert Bruce öncülüğünde verdikleri savaşı ve savaşta elde ettikleri zaferi anlatan marşta "O günler geride kaldı ama ulus olmak için hâlâ ayağa kalkabiliriz" sözleri dikkat çekiyor.

İskoçların İngilizlere karşı Robert Bruce öncülüğünde verdikleri savaşı ve savaşta elde ettikleri zaferi anlatan marşta "O günler geride kaldı ama ulus olmak için hâlâ ayağa kalkabiliriz" sözleri dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1990'lı yıllara kadar İngiltere'nin kullandığı 'Tanrı Kraliçeyi Korusun' marşını benimseyen İskoçlar, 90'lı yıllara gelindiğinde ise 'Flower of Scotland' (İskoçya'nın Çiçeği) marşını benimsiyor. 1997'den sonra İskoçların bu marşı söylemesi İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından da destekleniyor. Marş, yayın kuruluşunun resmi hesaplarından da paylaşılıyor.

İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması konusu 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumuyla son yıllarda tekrar gündeme gelmişti.

İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması konusu 2014'teki İskoçya bağımsızlık referandumuyla son yıllarda tekrar gündeme gelmişti.

İskoçların 'Flower of Scotland'ı ulusal marş olarak tamamen benimsendiği 90'lar ortalarında Türkiye'de de çok sevilen 'Cesur Yürek' filmi vizyona girmiş, İskoçların bağımsızlık talepleri ilk defa bu dönemde daha yüksek perdeden dile getirilmişti.

İskoçların 'Flower of Scotland'ı ulusal marş olarak tamamen benimsendiği 90'lar ortalarında Türkiye'de de çok sevilen 'Cesur Yürek' filmi vizyona girmiş, İskoçların bağımsızlık talepleri ilk defa bu dönemde daha yüksek perdeden dile getirilmişti.

13'üncü yüzyılda geçen film İngilizlerin İskoçlar üzerinde kurduğu egemenliğe karşı ülkesinin özgürlüğü için savaşan William Wallace karakteri anlatılıyordu. 1995 yapımı filmin başrolünü ise Mel Gibson canlandırıyordu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın