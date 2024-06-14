Euro 2024'ün Açılış Maçı Tek Kale Maçtan Hallice! Almanya, İskoçya'yı Adeta Şov Yaparak 5-1'le Geçti
Euro 2024'ün Açılış Maçı Tek Kale Maçtan Hallice! Almanya, İskoçya'yı Adeta Şov Yaparak 5-1'le Geçti
Futbol tutkunlarının merakla beklediği Euro 2024 sonunda başladı... 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı ev sahibi ülke ile İskoçya arasındaydı. Almanya'nın 5-1'le adeta şov yaparak kazandığı maçta İskoçya pek de varlık gösteremedi. İşte Euro 2024'ün açılış maçına dair önemli detaylar ve sosyal medyadaki tepkiler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önemli bir çıkış yakalamayı hedefleyen Almanya her turnuvada olduğu gibi Euro 2024'te de favoriler arasında. Ev sahibi olmanın avantajını kullanmayı hedefleyen Almanlar, İskoçya karşısına şu 11'le çıktı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ilk golü 10'uncu dakikada Florian Wirtz'den geldi! İşte o gol:
Çok değil sadece 9 dakika sonra Almanya'dan ikinci gol geldi... Bu kez sahnede Musiala vardı. 19'uncu dakikada atılan gol ile Almanya skoru 2-0'a taşıdı. İşte o gol:
44'üncü dakikada İskoç stoper Ryan Porteous kırmızı kart görünce, Almanya penaltı kazandı. Almanya'nın en büyük yıldızlarından Arsenal oyuncusu Kai Havertz, penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-0 oldu:
Oyuna ikinci yarıda giren Borussia Dortmund oyuncusu Niclas Füllkrug, tam 90'a gönderdiği füzeyle takımına bir gol daha kazandırdı ve skor 4-0'a taşındı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
87'inci dakikada Alman defans oyuncusu Rüdiger'in kendi kalesine attığı gol İskoçya'ya 1 gol getirse de bu gol İskoçlara yetmedi.
Maçta son sözü söyleyen isim ise maça sonradan dahil olan isimlerden Emre Can oldu! 90+3'le gelen gol ile Almanya skoru 5-1'e taşıdı ve adeta şov yaparak maçı tamamladı.
Maç boyunca sahada ağırlığını koyan Almanya, İskoçya'ya adeta göz açtırmadı. İskoçya'nın doğru düzgün tek bir şut bile çekmeden tamamladığı maçta özellikle ikinci yarıda Almanya tamamen ağırlığını koydu.
Almanya'nın rahat bir oyunla kazandığı maça sosyal medyadan gelen tepkiler ise şu şekilde:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın