Euro 2024'ün Açılış Maçı Tek Kale Maçtan Hallice! Almanya, İskoçya'yı Adeta Şov Yaparak 5-1'le Geçti

Futbol tutkunlarının merakla beklediği Euro 2024 sonunda başladı... 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçı ev sahibi ülke ile İskoçya arasındaydı. Almanya'nın 5-1'le adeta şov yaparak kazandığı maçta İskoçya pek de varlık gösteremedi. İşte Euro 2024'ün açılış maçına dair önemli detaylar ve sosyal medyadaki tepkiler...