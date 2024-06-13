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Libero Savaşı Başladı: Santarelli Olimpiyatlar'da Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Üçlüsünden Kimi Kesecek?

Libero Savaşı Başladı: Santarelli Olimpiyatlar'da Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Üçlüsünden Kimi Kesecek?

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 13:05

Malum, önümüz Paris, önümüz Olimpiyatlar... Başta ABD ve Sırbistan olmak üzere birçok takım yavaş yavaş Olimpiyat kadrosunu açıklamaya başladı. Olimpiyatlar'daki korkunç kadro sistemi gereği 12+1 kişi seçilecek ve o 'artı 1' olan sporcu eğer Olimpiyat döneminde kadroya giremezse olası bir madalya başarısından da olacak. Artı 1'deki sporcunun kadroya girme şartı ise ancak ve ancak as kadrodan bir sporcunun sakatlığının kanıtlanması halinde gerçekleşecek. Haliyle tüm pozisyonlarda büyük bir kadro savaşı var. Ama en bombası elbette liberolar arasında olan!

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2023 yazını 3 büyük başarıyla tamamlayan, almadık kupa, kazanmadık şampiyonluk bırakmayan 'Filenin Sultanları'nda yavaş yavaş Olimpiyat kadrosu heyecanı yaşanmaya başladı.

2023 yazını 3 büyük başarıyla tamamlayan, almadık kupa, kazanmadık şampiyonluk bırakmayan 'Filenin Sultanları'nda yavaş yavaş Olimpiyat kadrosu heyecanı yaşanmaya başladı.

12+1'lik kadroya girebilmek için özellikle libero ve smaçörler arasında büyük bir forma savaşına girilmiş durumda.

VNL döneminin en büyük yıldızları hiç kuşkusuz smaçörler Derya Cebecioğlu ve Tuğba İvegin ile orta oyuncu Beyza Arıcı olmuştu.

VNL döneminin en büyük yıldızları hiç kuşkusuz smaçörler Derya Cebecioğlu ve Tuğba İvegin ile orta oyuncu Beyza Arıcı olmuştu.

Bu 3 ismin Olimpiyat kadrosuna girmesi ise ancak ve ancak Hande, İlkin ya da Zehra gibi takım bel kemiği olan sporcuların sakatlıklarının durumuna göre şekillenebilir.

Forma rekabetinde en büyük savaş ise hiç kuşkusuz liberolar arasında yaşanacak gibi gözüküyor. Malum, Santarelli'nin garip bir '3 libero' sevdası var. Görevine başladığı ilk günden beri Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç üçlüsünü mutlaka görüyoruz.

Forma rekabetinde en büyük savaş ise hiç kuşkusuz liberolar arasında yaşanacak gibi gözüküyor. Malum, Santarelli'nin garip bir '3 libero' sevdası var. Görevine başladığı ilk günden beri Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç üçlüsünü mutlaka görüyoruz.

Dönem dönem Simge Aköz, dönem dönem ise Gizem Örge, ya da voleybol tayfa ağzıyla Örge'yi libero formasıyla izliyoruz. Ayça Aykaç ise çoğunlukla 'defansif smaçör' pozisyonunda Ebrar'ın arka tura geçmesiyle sahaya sürülüyor.

VNL ve Eurovolley'i 3 liberoyla geçiren Santarelli'nin bu '3 libero sevdası'nı Olimpiyat kadrosunda da sürdürebilmesi az biraz soru işareti elbette. Aynı anda hem Örge hem Simge hem de Ayça biraz fazla büyük bir lüks.

VNL ve Eurovolley'i 3 liberoyla geçiren Santarelli'nin bu '3 libero sevdası'nı Olimpiyat kadrosunda da sürdürebilmesi az biraz soru işareti elbette. Aynı anda hem Örge hem Simge hem de Ayça biraz fazla büyük bir lüks.

Biraz da matematik yapalım: 12 oyuncudan 2'si pasör yani Cansu ve Elif olacak. Bir tanesi çapraz yani Vargas. Etti 3. Orta oyunculardan Eda, Zehra ve Aslı önde. Olası bir Zehra sakatlığının opsiyonu zaten Beyza. Yani 6 rakamına kafadan ulaştık bile.

Geriye 6+1 kalıyor. Burada da smaçörler devreye giriyor. Ebrar, Hande, İlkin üçlüsü smaçörler arasında garanti pozisyonda. Yani 3+1 kaldı geriye.

Geriye 6+1 kalıyor. Burada da smaçörler devreye giriyor. Ebrar, Hande, İlkin üçlüsü smaçörler arasında garanti pozisyonda. Yani 3+1 kaldı geriye.

Derya ve Tuğba'nın mükemmel VNL performansları da eklendiğinde 1+1'lik bir boşluk kalıyor ve bırakın Ayça'yı, Gizem-Simge ikilisinden biri 'Artı 1'e düşüyor.

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Gizem ya da Simge gibi as liberolardan birinin 'Artı 1'e düşmesi pek de olası gözükmüyor. Derya'nın muazzam işler çıkardığını hatırladığımızda Tuğba da çok iyi form tutmasına rağmen biraz soru işareti alanına dahil oluyor.

Gizem ya da Simge gibi as liberolardan birinin 'Artı 1'e düşmesi pek de olası gözükmüyor. Derya'nın muazzam işler çıkardığını hatırladığımızda Tuğba da çok iyi form tutmasına rağmen biraz soru işareti alanına dahil oluyor.

Bir de sakatlıktan yeni kurtulan Eda'nın tek ayaktaki alternatifinin Beyza olduğunu hatırladığımızda kafamız iyice çorba oluyor. Zehra'nın tedavisi sürerken belki de Santarelli, 4 ortayla dahi gidebilir Paris'e.

Tüm opsiyonları düşündüğümüzde geriye kalan büyük soru işareti Ayça'ya dair. Ama Santarelli'nin her maç istisnasız onu oyuna sürmesi, hatta hatırlayın, geçen sene servis dahi kullandırması 'anti-Ayça'cıların ya da kadroya giremeyen Meliha'cıların antipatisini kazanmış durumda.

Tüm opsiyonları düşündüğümüzde geriye kalan büyük soru işareti Ayça'ya dair. Ama Santarelli'nin her maç istisnasız onu oyuna sürmesi, hatta hatırlayın, geçen sene servis dahi kullandırması 'anti-Ayça'cıların ya da kadroya giremeyen Meliha'cıların antipatisini kazanmış durumda.

Bir de Ayça'nın şu ana kadar ısrarla oyuna girmesine rağmen pek de olağanüstü bir performans ortaya koyamaması Ayça antipatisini körüklüyor.

Ayça şu anda X gündeminde sıklıkla kendine yer buluyor bu sebeplerden ötürü. X kullanıcıları, Dani'nin Ayça ısrarına pek de anlam veremiyor ama Ayça'yı destekleyenler de var tabii.

Ayça şu anda X gündeminde sıklıkla kendine yer buluyor bu sebeplerden ötürü. X kullanıcıları, Dani'nin Ayça ısrarına pek de anlam veremiyor ama Ayça'yı destekleyenler de var tabii.
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