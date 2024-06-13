Libero Savaşı Başladı: Santarelli Olimpiyatlar'da Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Üçlüsünden Kimi Kesecek?

Malum, önümüz Paris, önümüz Olimpiyatlar... Başta ABD ve Sırbistan olmak üzere birçok takım yavaş yavaş Olimpiyat kadrosunu açıklamaya başladı. Olimpiyatlar'daki korkunç kadro sistemi gereği 12+1 kişi seçilecek ve o 'artı 1' olan sporcu eğer Olimpiyat döneminde kadroya giremezse olası bir madalya başarısından da olacak. Artı 1'deki sporcunun kadroya girme şartı ise ancak ve ancak as kadrodan bir sporcunun sakatlığının kanıtlanması halinde gerçekleşecek. Haliyle tüm pozisyonlarda büyük bir kadro savaşı var. Ama en bombası elbette liberolar arasında olan!