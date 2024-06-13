Libero Savaşı Başladı: Santarelli Olimpiyatlar'da Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Üçlüsünden Kimi Kesecek?
Libero Savaşı Başladı: Santarelli Olimpiyatlar'da Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Üçlüsünden Kimi Kesecek?
Malum, önümüz Paris, önümüz Olimpiyatlar... Başta ABD ve Sırbistan olmak üzere birçok takım yavaş yavaş Olimpiyat kadrosunu açıklamaya başladı. Olimpiyatlar'daki korkunç kadro sistemi gereği 12+1 kişi seçilecek ve o 'artı 1' olan sporcu eğer Olimpiyat döneminde kadroya giremezse olası bir madalya başarısından da olacak. Artı 1'deki sporcunun kadroya girme şartı ise ancak ve ancak as kadrodan bir sporcunun sakatlığının kanıtlanması halinde gerçekleşecek. Haliyle tüm pozisyonlarda büyük bir kadro savaşı var. Ama en bombası elbette liberolar arasında olan!
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2023 yazını 3 büyük başarıyla tamamlayan, almadık kupa, kazanmadık şampiyonluk bırakmayan 'Filenin Sultanları'nda yavaş yavaş Olimpiyat kadrosu heyecanı yaşanmaya başladı.
VNL döneminin en büyük yıldızları hiç kuşkusuz smaçörler Derya Cebecioğlu ve Tuğba İvegin ile orta oyuncu Beyza Arıcı olmuştu.
Forma rekabetinde en büyük savaş ise hiç kuşkusuz liberolar arasında yaşanacak gibi gözüküyor. Malum, Santarelli'nin garip bir '3 libero' sevdası var. Görevine başladığı ilk günden beri Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç üçlüsünü mutlaka görüyoruz.
VNL ve Eurovolley'i 3 liberoyla geçiren Santarelli'nin bu '3 libero sevdası'nı Olimpiyat kadrosunda da sürdürebilmesi az biraz soru işareti elbette. Aynı anda hem Örge hem Simge hem de Ayça biraz fazla büyük bir lüks.
Geriye 6+1 kalıyor. Burada da smaçörler devreye giriyor. Ebrar, Hande, İlkin üçlüsü smaçörler arasında garanti pozisyonda. Yani 3+1 kaldı geriye.
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Gizem ya da Simge gibi as liberolardan birinin 'Artı 1'e düşmesi pek de olası gözükmüyor. Derya'nın muazzam işler çıkardığını hatırladığımızda Tuğba da çok iyi form tutmasına rağmen biraz soru işareti alanına dahil oluyor.
Tüm opsiyonları düşündüğümüzde geriye kalan büyük soru işareti Ayça'ya dair. Ama Santarelli'nin her maç istisnasız onu oyuna sürmesi, hatta hatırlayın, geçen sene servis dahi kullandırması 'anti-Ayça'cıların ya da kadroya giremeyen Meliha'cıların antipatisini kazanmış durumda.
Ayça şu anda X gündeminde sıklıkla kendine yer buluyor bu sebeplerden ötürü. X kullanıcıları, Dani'nin Ayça ısrarına pek de anlam veremiyor ama Ayça'yı destekleyenler de var tabii.
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