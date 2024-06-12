Türkiye'nin Boy Ortalamasını Bu Aile Yükseltiyor: Zehra Güneş'in Aile Pozunu Gören İnanamadı
Türkiye'nin Boy Ortalamasını Bu Aile Yükseltiyor: Zehra Güneş'in Aile Pozunu Gören İnanamadı
1.98'lik boyu ve rakibi blok manyağına çeviren güçlü defansıyla 'Türk Duvarı' olarak anılan Zehra Güneş, aile pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. VNL'in ikinci haftasındaki sakatlığından sonra hepimizi korkutan milli voleybolcu, 'Filenin Sultanları'nın en uzun boylu sporcularından biri. Gelin görün ki son paylaşımında koskoca 'Türk Duvarı'mız neredeyse kısa kalmış durumda!
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Zehra Güneş, 'Filenin Sultanları'nın olmazsa olmazı. Eda Erdem Dündar ile birlikte takımın en önemli orta oyuncu gücü olan Zehra, boy avantajını artıya döndürebiliyor, rakiplerini adeta tokatlar gibi blok manyağına çevirebiliyor.
Tabii en bomba anlar çoğunlukla maç sonrası röportajlarda yaşanıyor. Maçın kritiğini Zehra ile yapmak isteyen sunucuların boyun fıtığı riski her geçen gün artıyor.
VNL'in ikinci haftasında geçirdiği sakatlıkla hepimizin yüreğini ağzına getiren Zehra Güneş bugünlerde oldukça popüler.
Tam da Zehra'ya fazlasıyla 'yüksek' olduğumuz bu dönemde bir de onun ailesiyle çektirdiği bir mezuniyet sevinci pozu sosyal medyayı salladı, geçti.
Güneş ailesi gerçekten de tek başına Türkiye'nin boy ortalamasını yükseltiyor!
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Aile pozuna goygoy yapmadan durmak imkânsız gerçekten de...
E tabii ki birileri 'Hobbit' esprisi yapacaktı
Hayır güzel kardeşim, Volleybox verilerine göre 1.98 kendisi
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'Biz Voleybol Ülkesi'nden 'Biz Voleybol Ailesi'yize, güzel espri
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