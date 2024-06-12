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Türkiye'nin Boy Ortalamasını Bu Aile Yükseltiyor: Zehra Güneş'in Aile Pozunu Gören İnanamadı

Türkiye'nin Boy Ortalamasını Bu Aile Yükseltiyor: Zehra Güneş'in Aile Pozunu Gören İnanamadı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 12:42

1.98'lik boyu ve rakibi blok manyağına çeviren güçlü defansıyla 'Türk Duvarı' olarak anılan Zehra Güneş, aile pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. VNL'in ikinci haftasındaki sakatlığından sonra hepimizi korkutan milli voleybolcu, 'Filenin Sultanları'nın en uzun boylu sporcularından biri. Gelin görün ki son paylaşımında koskoca 'Türk Duvarı'mız neredeyse kısa kalmış durumda!

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Zehra Güneş, 'Filenin Sultanları'nın olmazsa olmazı. Eda Erdem Dündar ile birlikte takımın en önemli orta oyuncu gücü olan Zehra, boy avantajını artıya döndürebiliyor, rakiplerini adeta tokatlar gibi blok manyağına çevirebiliyor.

Zehra Güneş, 'Filenin Sultanları'nın olmazsa olmazı. Eda Erdem Dündar ile birlikte takımın en önemli orta oyuncu gücü olan Zehra, boy avantajını artıya döndürebiliyor, rakiplerini adeta tokatlar gibi blok manyağına çevirebiliyor.

Zehra'nın, libero Simge Aköz'le yan yana geldiği anlar ise elbette büyük bir komedi konusuna dönüyor. Photoshop yapıldığında işler tamamen çığrından çıkıyor.

Tabii en bomba anlar çoğunlukla maç sonrası röportajlarda yaşanıyor. Maçın kritiğini Zehra ile yapmak isteyen sunucuların boyun fıtığı riski her geçen gün artıyor.

Tabii en bomba anlar çoğunlukla maç sonrası röportajlarda yaşanıyor. Maçın kritiğini Zehra ile yapmak isteyen sunucuların boyun fıtığı riski her geçen gün artıyor.

Ve ortaya böylesine yüz güldüren görüntüler çıkabiliyor.

VNL'in ikinci haftasında geçirdiği sakatlıkla hepimizin yüreğini ağzına getiren Zehra Güneş bugünlerde oldukça popüler.

VNL'in ikinci haftasında geçirdiği sakatlıkla hepimizin yüreğini ağzına getiren Zehra Güneş bugünlerde oldukça popüler.

Hepimizin ortak dileği onun bir an önce sakatlıktan kurtulması ve Olimpiyatlar'a yetişmesi. 4 yılda bir düzenlenen Olimpiyatlar'da Zehra'sız orta pozisyon fazlasıyla eksik kalacak çünkü.

Tam da Zehra'ya fazlasıyla 'yüksek' olduğumuz bu dönemde bir de onun ailesiyle çektirdiği bir mezuniyet sevinci pozu sosyal medyayı salladı, geçti.

Tam da Zehra'ya fazlasıyla 'yüksek' olduğumuz bu dönemde bir de onun ailesiyle çektirdiği bir mezuniyet sevinci pozu sosyal medyayı salladı, geçti.
twitter.com

Fotoğrafta Zehra Güneş'i ailesiyle birlikte görüyoruz. 'Türk Duvarı' lakaplı Zehra'nın bu ünvanı ailesinin genetik mirasıyla aldığı net bir şekilde ortaya çıkmış oluyor.

Güneş ailesi gerçekten de tek başına Türkiye'nin boy ortalamasını yükseltiyor!

Güneş ailesi gerçekten de tek başına Türkiye'nin boy ortalamasını yükseltiyor!
twitter.com
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Aile pozuna goygoy yapmadan durmak imkânsız gerçekten de...

Aile pozuna goygoy yapmadan durmak imkânsız gerçekten de...
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E tabii ki birileri 'Hobbit' esprisi yapacaktı

E tabii ki birileri 'Hobbit' esprisi yapacaktı
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Hayır güzel kardeşim, Volleybox verilerine göre 1.98 kendisi

Hayır güzel kardeşim, Volleybox verilerine göre 1.98 kendisi
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twitter.com
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'Biz Voleybol Ülkesi'nden 'Biz Voleybol Ailesi'yize, güzel espri

'Biz Voleybol Ülkesi'nden 'Biz Voleybol Ailesi'yize, güzel espri
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