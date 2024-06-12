Türkiye'nin Boy Ortalamasını Bu Aile Yükseltiyor: Zehra Güneş'in Aile Pozunu Gören İnanamadı

1.98'lik boyu ve rakibi blok manyağına çeviren güçlü defansıyla 'Türk Duvarı' olarak anılan Zehra Güneş, aile pozuyla sosyal medyayı yıktı geçti. VNL'in ikinci haftasındaki sakatlığından sonra hepimizi korkutan milli voleybolcu, 'Filenin Sultanları'nın en uzun boylu sporcularından biri. Gelin görün ki son paylaşımında koskoca 'Türk Duvarı'mız neredeyse kısa kalmış durumda!