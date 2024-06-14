Kanada'nın Olimpiyat Şansı Mucizelere Kaldı: Eczacıbaşı'nın Yıldızı Alexa Gray Maç Sonunda Herkesi Ağlattı!
Kanada'nın Olimpiyat Şansı Mucizelere Kaldı: Eczacıbaşı'nın Yıldızı Alexa Gray Maç Sonunda Herkesi Ağlattı!
Diyelim önünüzde tek bir maç var ve onu yendiğiniz takdirde Olimpiyatlar'a gidebiliyorsunuz. İşte VNL'de mücadele eden Kanada tam olarak böyle bir fırsatı yakaladı ancak üzülen taraf oldu. Hollanda ile birlikte Olimpiyat çekişmesine giren Kanada, beklenilenin çok altında bir performans sergileyince sevinenler Hollandalı voleybolcular oldu. Kanada'nın ve Eczacıbaşı'nın soğukkanlılığıyla bilinen smaçörü Alexa Gray'in gözyaşlarına hakim olamaması ise Türk voleybol severleri ağlatacak cinstendi.
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'Filenin Sultanları' müthiş bir ivmeyle yoluna devam ederken voleybol tutkunlarının bir o kadar ilgi gösterdiği mücadele ise Kanada ve Hollanda arasındaki çekişmeydi. Genel sıralamada Hollanda'nın bir tık önde oluşun ancak Kanada'nın VNL boyunca muazzam bir performans sergilemesi bu rekabeti daha da heyecanlı hale getirdi.
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İşte günlerdir merakla beklenen Hollanda - Kanada maçının kazananı Portakallar oldu, Kanada takımı adeta yıkıldı.
Hollanda'nın 26-24, 25-16 ve 25-23 sonuçlanan setlerle 3-0 net bir galibiyet alması Portakallara çok büyük bir Olimpiyat avantajı getirdi. Maç sonunda gözyaşlarına boğulan Kanadalı oyuncular, Olimpiyat şansını neredeyse mucizelere bıraktı.
Geçen yıl Eczacıbaşı'na transfer olan ve soğukkanlı halleriyle tanınan Alexa Gray'in gözyaşlarına hakim olamaması ise birçok kişiyi hem şaşırttı hem de üzdü. İşte o anlar:
Kanada-Hollanda çekişmesinde VNL boyunca Kanada'ya sempati besleyen Türkiye'deki voleybol tayfa da maç sonunda şu paylaşımları yaptı:
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Annesini küçük yaşlarda kaybettiğini bildiğimiz Gray'in ağlaması elbette ekstra üzücü
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