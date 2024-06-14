Kanada'nın Olimpiyat Şansı Mucizelere Kaldı: Eczacıbaşı'nın Yıldızı Alexa Gray Maç Sonunda Herkesi Ağlattı!

Diyelim önünüzde tek bir maç var ve onu yendiğiniz takdirde Olimpiyatlar'a gidebiliyorsunuz. İşte VNL'de mücadele eden Kanada tam olarak böyle bir fırsatı yakaladı ancak üzülen taraf oldu. Hollanda ile birlikte Olimpiyat çekişmesine giren Kanada, beklenilenin çok altında bir performans sergileyince sevinenler Hollandalı voleybolcular oldu. Kanada'nın ve Eczacıbaşı'nın soğukkanlılığıyla bilinen smaçörü Alexa Gray'in gözyaşlarına hakim olamaması ise Türk voleybol severleri ağlatacak cinstendi.