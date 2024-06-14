Resmen Duyuruldu: Borussia Dortmund'un Yeni Teknik Direktörü Nuri Şahin'e İlk Övgü
Resmen Duyuruldu: Borussia Dortmund'un Yeni Teknik Direktörü Nuri Şahin'e İlk Övgü
1 Haziran gecesi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 mağlup olan Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yeni bir sayfa açtı. Resmen duyurulan bu heyecan verici transferde teknik direktör Nuri Şahin'den övgü dolu sözlerle bahsedildi.
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Şampiyonlar Ligi'nde kupanın kıyısından dönen Borussia Dortmund'da değişim rüzgârları esiyor. Edin Terzić'in kendi isteğiyle takımdan ayrılmasından sonra tüm gözler Nuri Şahin'e çevrilmişti.
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Sonunda resmi olarak duyurulan Nuri Şahin transferi Borussia Dortmund'un resmi internet sayfasında da yer aldı.
"Şahin BVB'nin teknik direktörü oldu" başlığıyla duyurulan haberde, Nuri Şahin'in Borussia Dortmund Spor Genel Müdürü Lars Ricken ve Sportif Direktör Sebastian Kehl ile yapılan görüşmeler sonunda imzayı attığı kaydedildi.
Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin, "Bu görev benim için bir onur" dedi ve şöyle devam etti: "Kulübün üst düzey yönetim ekibindeki herkese bana gösterdikleri inanç için teşekkür etmek istiyorum. Görevimi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren bu kulübü başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Enerji ve tutkuyla çalışacağız."
Spor Genel Müdürü Lars Ricken ise Nuri Şahin'den övgüyle bahsetti ve şunları dedi: "Nuri, kulübü ve ekibi tanıyor. Hem oyuncu hem de antrenör yardımcısı olarak Borussia Dortmund onun DNA'sında var. Nuri'nin bizim için doğru teknik direktör olduğundan hiçbir şüphemiz yok."
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Haberin duyurulmasıyla birlikte Nuri Şahin, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte Şahin'e yapılan yorumlardan bazıları:
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