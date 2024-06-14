Resmen Duyuruldu: Borussia Dortmund'un Yeni Teknik Direktörü Nuri Şahin'e İlk Övgü

1 Haziran gecesi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 mağlup olan Borussia Dortmund, Nuri Şahin ile yeni bir sayfa açtı. Resmen duyurulan bu heyecan verici transferde teknik direktör Nuri Şahin'den övgü dolu sözlerle bahsedildi.