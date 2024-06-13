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Nuri Şahin Teknik Direktörlük Koltuğuna Oturuyor! Borussia Dortmund'da Terzic Dönemi Sona Erdi

Nuri Şahin Teknik Direktörlük Koltuğuna Oturuyor! Borussia Dortmund'da Terzic Dönemi Sona Erdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 14:51

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile kupa mücadelesi veren Borussia Dortmund'da ayrılık yaşandı. 2022 yazından beri takımın başında olan Alman çalıştırıcı Edin Terzic, görevinden istifa etti. BILD, sarı-siyahlı kulüpte yeni teknik direktörün Terzic'in yardımcılığını yapan eski milli futbolcumuz Nuri Şahin olduğunu duyurdu.

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Almanya Bundesliga'da sezonu Bayern'in 27 puan arkasında 5. sırada tamamlayan ancak Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'e 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci tamamlayan Dortmund'da Terzic dönemi sona erdi.

Almanya Bundesliga'da sezonu Bayern'in 27 puan arkasında 5. sırada tamamlayan ancak Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'e 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci tamamlayan Dortmund'da Terzic dönemi sona erdi.

41 yaşındaki teknik adam, "Borussia Dortmund için her zaman en iyisini diliyorum. Kulübe veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." açıklamasıyla vedasını duyurdu.

41 yaşındaki teknik adam, "Borussia Dortmund için her zaman en iyisini diliyorum. Kulübe veda etmiyorum, tekrar görüşmek üzere." açıklamasıyla vedasını duyurdu.

Almanya'nın önde gelen gazetesi BILD, sürpriz kararın ardından takımın Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'e emanet edildiğini ifade etti.

Almanya'nın önde gelen gazetesi BILD, sürpriz kararın ardından takımın Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin'e emanet edildiğini ifade etti.

Şahin'in görüşmeler için kulüp binasına geldiği paylaşıldı.

Şahin'in görüşmeler için kulüp binasına geldiği paylaşıldı.

35 yaşındaki eski milli futbolcu, 2021'den 2023 yılının sonuna kadar Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

35 yaşındaki eski milli futbolcu, 2021'den 2023 yılının sonuna kadar Süper Lig ekibi Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
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