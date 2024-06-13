Nuri Şahin Teknik Direktörlük Koltuğuna Oturuyor! Borussia Dortmund'da Terzic Dönemi Sona Erdi

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile kupa mücadelesi veren Borussia Dortmund'da ayrılık yaşandı. 2022 yazından beri takımın başında olan Alman çalıştırıcı Edin Terzic, görevinden istifa etti. BILD, sarı-siyahlı kulüpte yeni teknik direktörün Terzic'in yardımcılığını yapan eski milli futbolcumuz Nuri Şahin olduğunu duyurdu.