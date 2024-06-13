Önce Tepki Gösterdi Sonra Güldü: Futbol Yorumcusu Okan Koç Programda Büyük Sürprizle Karşı Karşıya Kaldı
Önce Tepki Gösterdi Sonra Güldü: Futbol Yorumcusu Okan Koç Programda Büyük Sürprizle Karşı Karşıya Kaldı
A Spor kanalında yorumculuk yapan eski futbolcu Okan Koç, Son Sayfa programındaki ifadeleriyle ekran başındakileri güldürdü. Koç, 'Ben Kimim?' yarışmasında kendisi hakkındaki bilgileri bilemedi.
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Gençlerbirliği'ndeki performansıyla 2003 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutan, daha sonra da birçok farklı kulüpte forma giyen Okan Koç, 2012 yılında aktif futbolculuk hayatına nokta koymuştu.
Uzun zamandan beri ekranlarda olan ve yorumcu kimliği ile öne çıkan eski futbolcu, dün gece Son Sayfa programında güldüren bir harekete imza attı.
Koç, "Ben Kimim?" bölümünde kendisi sorulmasına rağmen sorunun zorluğuna tepki gösterdi.
Koç'un kendi hayatını unuttuğu anlar. 😂
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