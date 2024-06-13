Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Memesini Mizahına Alet Eden Twitter Kullanıcıları
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Memesini Mizahına Alet Eden Twitter Kullanıcıları
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun geçmişteki bir fotoğrafı gündem oldu. Portekizli çalıştırıcının İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştırdığı dönemdeki hali, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Fotoğrafın shop olabileceği konusu ise hiç akıllara gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İsmail Kartal ile yolları ayıran Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta kulübü dünya ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet etmişti.
Sarı-lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcı ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.
Yıldız ismin Süper Lig'e ayak basacak olması tüm dünyanın dikkatini çekerken 2019-2021 yılları arasında Tottenham'ı çalıştırdığı dönemdeki shoplu bir fotoğrafı viral oldu.
Birçok kullanıcı, bu paylaşımı gerçek sandı ve yorumda bulundu. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fotoğrafın orijinal hali ise bu şekilde. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın