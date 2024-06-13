Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Memesini Mizahına Alet Eden Twitter Kullanıcıları

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun geçmişteki bir fotoğrafı gündem oldu. Portekizli çalıştırıcının İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştırdığı dönemdeki hali, görenleri şaşkınlığa uğrattı. Fotoğrafın shop olabileceği konusu ise hiç akıllara gelmedi.