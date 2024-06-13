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UEFA'nın A Milli Takım Oyuncularımız İçin Yayınladığı Telaffuz Listesi Futbolseverlerin Diline Düştü

UEFA'nın A Milli Takım Oyuncularımız İçin Yayınladığı Telaffuz Listesi Futbolseverlerin Diline Düştü

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 09:52

UEFA, EURO 2024'te boy gösterecek milli futbolcularımız için doğru okunuş rehberi yayınladı. Yabancı spikerlere kolaylık sağlaması amacıyla paylaşılan telaffuz listesi, sosyal medyada dikkat çekti.

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14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak olan açılış maçı ile bütün dikkatleri üzerine toplayacak EURO 2024 öncesinde UEFA'dan bilgilendirici bir paylaşım geldi.

14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak olan açılış maçı ile bütün dikkatleri üzerine toplayacak EURO 2024 öncesinde UEFA'dan bilgilendirici bir paylaşım geldi.

Kurum, telaffuz edilmesi zor futbolcu isimlerinin doğru okunuşlarını yayınladı.

Kurum, telaffuz edilmesi zor futbolcu isimlerinin doğru okunuşlarını yayınladı.

Karşılaşmalarda milli futbolculardan nasıl bahsedilmesi gerektiğini belirten liste, hem şaşırttı hem de güldürdü.

Karşılaşmalarda milli futbolculardan nasıl bahsedilmesi gerektiğini belirten liste, hem şaşırttı hem de güldürdü.

Telaffuz listesine gelen yorumlar 👇

Telaffuz listesine gelen yorumlar 👇
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