UEFA'nın A Milli Takım Oyuncularımız İçin Yayınladığı Telaffuz Listesi Futbolseverlerin Diline Düştü
UEFA'nın A Milli Takım Oyuncularımız İçin Yayınladığı Telaffuz Listesi Futbolseverlerin Diline Düştü
UEFA, EURO 2024'te boy gösterecek milli futbolcularımız için doğru okunuş rehberi yayınladı. Yabancı spikerlere kolaylık sağlaması amacıyla paylaşılan telaffuz listesi, sosyal medyada dikkat çekti.
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14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak olan açılış maçı ile bütün dikkatleri üzerine toplayacak EURO 2024 öncesinde UEFA'dan bilgilendirici bir paylaşım geldi.
Kurum, telaffuz edilmesi zor futbolcu isimlerinin doğru okunuşlarını yayınladı.
Karşılaşmalarda milli futbolculardan nasıl bahsedilmesi gerektiğini belirten liste, hem şaşırttı hem de güldürdü.
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