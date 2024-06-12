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Fark Çok Uçuk: EURO 2024'te Yer Alan Takımların Kadro Değerleri

Fark Çok Uçuk: EURO 2024'te Yer Alan Takımların Kadro Değerleri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 16:09

EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların toplam piyasa değeri 11 milyar avroyu geçti. En değerli takım, İngiltere oldu. İngilizler, 1.52 milyarlık kadrosuyla zirvede yer aldı.

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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı.

Dev organizasyon, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Nasıl sonuçlanacağı merakla beklenen turnuva öncesinde kupa mücadelesi verecek takımların kadro değerleri belli oldu.

Nasıl sonuçlanacağı merakla beklenen turnuva öncesinde kupa mücadelesi verecek takımların kadro değerleri belli oldu.

24 takımın sahneye çıkacağı turnuva, finansal açıdan da oldukça dikkat çekti.

Piyasa değeri 1 milyar 520 milyon euroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.

Piyasa değeri 1 milyar 520 milyon euroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.

İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon euroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon euroyla Portekiz takip etti.

Türkiye, 12. basamakta.

Türkiye, 12. basamakta.

A Milli Futbol Takımımız, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin avro oldu.

Turnuvada yer alan takımların piyasa değerleri. 👇

Turnuvada yer alan takımların piyasa değerleri. 👇
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