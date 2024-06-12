Fark Çok Uçuk: EURO 2024'te Yer Alan Takımların Kadro Değerleri
Fark Çok Uçuk: EURO 2024'te Yer Alan Takımların Kadro Değerleri
EURO 2024'te mücadele edecek futbolcuların toplam piyasa değeri 11 milyar avroyu geçti. En değerli takım, İngiltere oldu. İngilizler, 1.52 milyarlık kadrosuyla zirvede yer aldı.
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Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası için geri sayım başladı.
Nasıl sonuçlanacağı merakla beklenen turnuva öncesinde kupa mücadelesi verecek takımların kadro değerleri belli oldu.
Piyasa değeri 1 milyar 520 milyon euroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.
Türkiye, 12. basamakta.
Turnuvada yer alan takımların piyasa değerleri. 👇
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