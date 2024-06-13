Ayrılığını Açıkladı! Fenerbahçe Beko'da Şampiyonluk Sonrası Nick Calathes'ten Teşekkür Sözleri
Ayrılığını Açıkladı! Fenerbahçe Beko'da Şampiyonluk Sonrası Nick Calathes'ten Teşekkür Sözleri
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da takımın yıldız ve tecrübeli isimlerinden Nick Calathes, sarı-lacivertli kulübe teşekkür ederek yeni sezonda kadroda olmayacağını açıkladı.
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatmalar sonucunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 11. kez şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, mücadelenin ardından kupasını alırken yıldız basketbolcular önemli açıklamalarda bulundu.
Kadronun tecrübeli isimlerinden Nick Calathes, kulübüne veda etti.
Yeni sezonda Monaco forması giyecek olan 35 yaşındaki basketbolcu, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum, neyse ki bir şampiyonlukla gidiyorum. Burada oynama şansı bana verildiği için minnettarım." dedi.
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