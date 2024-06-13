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Ayrılığını Açıkladı! Fenerbahçe Beko'da Şampiyonluk Sonrası Nick Calathes'ten Teşekkür Sözleri

Ayrılığını Açıkladı! Fenerbahçe Beko'da Şampiyonluk Sonrası Nick Calathes'ten Teşekkür Sözleri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 09:22

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da takımın yıldız ve tecrübeli isimlerinden Nick Calathes, sarı-lacivertli kulübe teşekkür ederek yeni sezonda kadroda olmayacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatmalar sonucunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 11. kez şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off serisinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i uzatmalar sonucunda 80-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve 11. kez şampiyonluğa ulaştı.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertli ekip, mücadelenin ardından kupasını alırken yıldız basketbolcular önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekip, mücadelenin ardından kupasını alırken yıldız basketbolcular önemli açıklamalarda bulundu.
media.fenerbahce.org

Kadronun tecrübeli isimlerinden Nick Calathes, kulübüne veda etti.

Kadronun tecrübeli isimlerinden Nick Calathes, kulübüne veda etti.

Yeni sezonda Monaco forması giyecek olan 35 yaşındaki basketbolcu, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum, neyse ki bir şampiyonlukla gidiyorum. Burada oynama şansı bana verildiği için minnettarım." dedi.

Yeni sezonda Monaco forması giyecek olan 35 yaşındaki basketbolcu, "Bu formayı giydiğim için çok mutluyum, neyse ki bir şampiyonlukla gidiyorum. Burada oynama şansı bana verildiği için minnettarım." dedi.
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