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Derya Cebecioğlu'nun Vuruşunu Çıkaran Ebrar Karakurt'tun Verdiği Tepki Sizi Güldürecek

Derya Cebecioğlu'nun Vuruşunu Çıkaran Ebrar Karakurt'tun Verdiği Tepki Sizi Güldürecek

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.06.2024 - 10:10

Milletler Ligi'nin Hong Kong etabının hazırlıklarını sürdüren Filenin Sultanları'nın antrenman videosu sosyal medyada viral oldu. Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu'nun plase vuruşunu çıkardıktan sonra kendisine güldüren bir cevap verdi.

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ABD'nin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yenilgi yüzü görmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü haftada Hong Kong'ta parkeye çıkacak.

ABD'nin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yenilgi yüzü görmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü haftada Hong Kong'ta parkeye çıkacak.

Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları, çalışmalarına büyük bir motivasyonla devam ederken yine eğlenceli görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.

Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları, çalışmalarına büyük bir motivasyonla devam ederken yine eğlenceli görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.

Ebrar Karakurt, antrenmanda Derya Cebecioğlu'nun plase vuruşunu çıkardı, daha sonra da kendisine "Derya yemezler Derya" dedi. 😂

Derya Cebecioğlu da sosyal medyada büyük ilgi gören bu ana dair paylaşımda bulundu. 👇

Derya Cebecioğlu da sosyal medyada büyük ilgi gören bu ana dair paylaşımda bulundu. 👇
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Ebrar'a gelen yorumlar 👇

Ebrar'a gelen yorumlar 👇
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