Derya Cebecioğlu'nun Vuruşunu Çıkaran Ebrar Karakurt'tun Verdiği Tepki Sizi Güldürecek
Derya Cebecioğlu'nun Vuruşunu Çıkaran Ebrar Karakurt'tun Verdiği Tepki Sizi Güldürecek
Milletler Ligi'nin Hong Kong etabının hazırlıklarını sürdüren Filenin Sultanları'nın antrenman videosu sosyal medyada viral oldu. Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu'nun plase vuruşunu çıkardıktan sonra kendisine güldüren bir cevap verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ABD'nin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ikinci haftasında yenilgi yüzü görmeyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü haftada Hong Kong'ta parkeye çıkacak.
Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek Filenin Sultanları, çalışmalarına büyük bir motivasyonla devam ederken yine eğlenceli görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.
Ebrar Karakurt, antrenmanda Derya Cebecioğlu'nun plase vuruşunu çıkardı, daha sonra da kendisine "Derya yemezler Derya" dedi. 😂
Derya Cebecioğlu da sosyal medyada büyük ilgi gören bu ana dair paylaşımda bulundu. 👇
Ebrar'a gelen yorumlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın