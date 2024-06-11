Almanya Maçının Sonundaki Röportajda Heyecandan İngilizce'yi Unutan Efe Mandıracı'dan Açıklama
Almanya Maçının Sonundaki Röportajda Heyecandan İngilizce'yi Unutan Efe Mandıracı'dan Açıklama
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Efe Mandıracı, Milletler Ligi'ndeki Almanya karşılaşması sonrasında verdiği İngilizce röportajla sosyal medyada gündem olmuştu. 22 yaşındaki voleybolcu, o anlar hakkında paylaşımda bulundu.
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Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri, ikinci haftanın son maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.
Milliler, ikinci setinde tam 86 sayı çıkan karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Başarılı voleybolcu, viral olan bu anlara ilişkin açıklama yaptı. 👇
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