Almanya Maçının Sonundaki Röportajda Heyecandan İngilizce'yi Unutan Efe Mandıracı'dan Açıklama

'Zaten yüksek seviyede bir ingilizcem yok. Röportaj verebilecek seviyede değilim, her şey bir anda gelişti. Maç biter bitmez 'Röportaj yapabilir miyiz?' diye sorunca kıramadım kendisini. Bundan sonra yaptığım konuşma da aynı şekilde yorgunluktan Türkçe bile konuşamadım.'