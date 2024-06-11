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Almanya Maçının Sonundaki Röportajda Heyecandan İngilizce'yi Unutan Efe Mandıracı'dan Açıklama

Almanya Maçının Sonundaki Röportajda Heyecandan İngilizce'yi Unutan Efe Mandıracı'dan Açıklama

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 12:16

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Efe Mandıracı, Milletler Ligi'ndeki Almanya karşılaşması sonrasında verdiği İngilizce röportajla sosyal medyada gündem olmuştu. 22 yaşındaki voleybolcu, o anlar hakkında paylaşımda bulundu.

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Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri, ikinci haftanın son maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Efeleri, ikinci haftanın son maçında Almanya ile karşı karşıya gelmişti.

Milliler, ikinci setinde tam 86 sayı çıkan karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Milliler, ikinci setinde tam 86 sayı çıkan karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Maç sonunda Efe Mandıracı, röportaja gelmiş ve "Gurur duymak" kelimesinin İngilizcesini takıma arkadaşına "Şey neydi lan. Abi gurur duymak neydi?" diyerek sormuştu.

Başarılı voleybolcu, viral olan bu anlara ilişkin açıklama yaptı. 👇

Başarılı voleybolcu, viral olan bu anlara ilişkin açıklama yaptı. 👇
twitter.com

'Zaten yüksek seviyede bir ingilizcem yok. Röportaj verebilecek seviyede değilim, her şey bir anda gelişti. Maç biter bitmez 'Röportaj yapabilir miyiz?' diye sorunca kıramadım kendisini.  Bundan sonra yaptığım konuşma da aynı şekilde yorgunluktan Türkçe bile konuşamadım.' 

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