Fenerbahçe Beko'nun Maskotu Yellow Anadolu Efes Maçında Başkan Ali Koç'u Taklit Etmesiyle Herkesi Güldürdü
Fenerbahçe Beko'nun Maskotu Yellow Anadolu Efes Maçında Başkan Ali Koç'u Taklit Etmesiyle Herkesi Güldürdü
Fenerbahçe Beko'nun maskotu, Anadolu Efes maçında kulüp başkanı Ali Koç'un bir pozisyonda verdiği tepkiyi taklit etti. Bu sezon eğlenceli hareketleriyle basketbol dünyasına damga vuran Yellow, yine güldürmeyi başardı.
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Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.
Konuk takım, Larkin’in son saniyede kaydettiği basketle mücadeleden 82-81'lik galibiyetle ayrıldı ve seride farkı 1’e indirerek durumu 2-1 yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün maskotu, Başkan Ali Koç'u bir pozisyona verdiği tepkiyi taklit etti. 😂
Yellow'un hareketine gelen yorumlar 👇
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