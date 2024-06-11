Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Beko'nun Maskotu Yellow Anadolu Efes Maçında Başkan Ali Koç'u Taklit Etmesiyle Herkesi Güldürdü

Fenerbahçe Beko'nun Maskotu Yellow Anadolu Efes Maçında Başkan Ali Koç'u Taklit Etmesiyle Herkesi Güldürdü

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 09:28

Fenerbahçe Beko'nun maskotu, Anadolu Efes maçında kulüp başkanı Ali Koç'un bir pozisyonda verdiği tepkiyi taklit etti. Bu sezon eğlenceli hareketleriyle basketbol dünyasına damga vuran Yellow, yine güldürmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.
media.fenerbahce.org

Konuk takım, Larkin’in son saniyede kaydettiği basketle mücadeleden 82-81'lik galibiyetle ayrıldı ve seride farkı 1’e indirerek durumu 2-1 yaptı.

Konuk takım, Larkin’in son saniyede kaydettiği basketle mücadeleden 82-81'lik galibiyetle ayrıldı ve seride farkı 1’e indirerek durumu 2-1 yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün maskotu, Başkan Ali Koç'u bir pozisyona verdiği tepkiyi taklit etti. 😂

Yellow'un hareketine gelen yorumlar 👇

Yellow'un hareketine gelen yorumlar 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın