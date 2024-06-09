Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler
Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻
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1. "Bu kadar mı fark eder?" 😂
2. 😂 Sizce nasıl olmuş?
3. Hiç beklenildiği gibi olmadı hiç. 😑
4. Nasıl yani? 😯
5. "Koşabilen Rossi" 😂
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6. Fenomen Ronaldo dedi bu arada. 🚀
7. Yine ortam gerilmesin sakin. 🙌
8. 1.97 olunca.
9. Tatlılığıyla herkesi kendine hayran bıraktı herkesi.😍
10. Transfer dönemlerinden her takım şundan yaşıyor mutlaka.
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11. Boskovic, geçmişe götürdü bir.
12. Gruptan çıkar mıyız? Düşüncelerinizi alalım.
13. Bakalım belli de olmaz.
14. 😂 Giovanni van Bronckhorst'a başarılar.
15. Ne yaşandı bilmiyoruz 🤣
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16. Mali tablolar.
17. Süpermiş. 👌
18. Tarihi bir yayındı ne yapsın zor. 😂
19. Toplantıların vazgeçilmez ismi. 🫡
20. İddia doğruysa büyük iş. 😎
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21. İnanılmaz gerçekten. 😯
22. Geceye damga vurdu. 😂
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