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Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Yapıyorlar Bu Sporu! Geçtiğimiz Hafta Spor Dünyasına Dair Atılmış En Komik Tweetler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
09.06.2024 - 14:56

Bakalım bu hafta kimler Twitter'daki paylaşımlarıyla spor gündemine renk katmış. 🙌🏻

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1. "Bu kadar mı fark eder?" 😂

1. "Bu kadar mı fark eder?" 😂
twitter.com

2. 😂 Sizce nasıl olmuş?

2. 😂 Sizce nasıl olmuş?
twitter.com

3. Hiç beklenildiği gibi olmadı hiç. 😑

3. Hiç beklenildiği gibi olmadı hiç. 😑
twitter.com

4. Nasıl yani? 😯

4. Nasıl yani? 😯
twitter.com

5. "Koşabilen Rossi" 😂

5. "Koşabilen Rossi" 😂
twitter.com
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6. Fenomen Ronaldo dedi bu arada. 🚀

6. Fenomen Ronaldo dedi bu arada. 🚀
twitter.com

7. Yine ortam gerilmesin sakin. 🙌

7. Yine ortam gerilmesin sakin. 🙌
twitter.com

8. 1.97 olunca.

8. 1.97 olunca.
twitter.com

9. Tatlılığıyla herkesi kendine hayran bıraktı herkesi.😍

9. Tatlılığıyla herkesi kendine hayran bıraktı herkesi.😍
twitter.com

10. Transfer dönemlerinden her takım şundan yaşıyor mutlaka.

10. Transfer dönemlerinden her takım şundan yaşıyor mutlaka.
twitter.com
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11. Boskovic, geçmişe götürdü bir.

11. Boskovic, geçmişe götürdü bir.
twitter.com

12. Gruptan çıkar mıyız? Düşüncelerinizi alalım.

12. Gruptan çıkar mıyız? Düşüncelerinizi alalım.
twitter.com

13. Bakalım belli de olmaz.

13. Bakalım belli de olmaz.
twitter.com

14. 😂 Giovanni van Bronckhorst'a başarılar.

14. 😂 Giovanni van Bronckhorst'a başarılar.
twitter.com

15. Ne yaşandı bilmiyoruz 🤣

15. Ne yaşandı bilmiyoruz 🤣
twitter.com
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16. Mali tablolar.

16. Mali tablolar.
twitter.com

17. Süpermiş. 👌

17. Süpermiş. 👌
twitter.com

18. Tarihi bir yayındı ne yapsın zor. 😂

18. Tarihi bir yayındı ne yapsın zor. 😂
twitter.com

19. Toplantıların vazgeçilmez ismi. 🫡

19. Toplantıların vazgeçilmez ismi. 🫡
twitter.com

20. İddia doğruysa büyük iş. 😎

20. İddia doğruysa büyük iş. 😎
twitter.com
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21. İnanılmaz gerçekten. 😯

21. İnanılmaz gerçekten. 😯
twitter.com

22. Geceye damga vurdu. 😂

22. Geceye damga vurdu. 😂
twitter.com
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