Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Canlı Yayındaki Tartışmasına Gelen Tepkiler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım, yıllar sonra canlı yayında bir araya geldi. İkili, Habertürk ekranlarında buluştu ve Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde bir tartışma gerçekleştirdi. Yayın, büyük ilgi gördü. Peki, taraftarlar tarihi buluşmayı nasıl buldu?