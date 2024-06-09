Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Canlı Yayındaki Tartışmasına Gelen Tepkiler
Fenerbahçe Başkan Adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Canlı Yayındaki Tartışmasına Gelen Tepkiler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün başkan adayı Aziz Yıldırım, yıllar sonra canlı yayında bir araya geldi. İkili, Habertürk ekranlarında buluştu ve Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde bir tartışma gerçekleştirdi. Yayın, büyük ilgi gördü. Peki, taraftarlar tarihi buluşmayı nasıl buldu?
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimine saatler kala aday Ali Koç ve Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.
Yıldırım, Koç'un yıllardır süren "televizyona çıkalım" çağrısına olumlu dönüş yaptı.
Habertürk ekranlarında Ahmet Selim Kul'un sunuculuğunda 6 yıl sonra yeniden bir araya gelen başkan adayları, kulübün geçmişine dair ve birbirlerine karşı olan davranışlarına dair konuştu.
Yayının tamamı 👇
Peki, Fenerbahçe taraftarı yayının nasıl buldu? 👇
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