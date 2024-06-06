Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Eleştirisine Tepki Gösterdi

(Suşici purocularla yönetim oluşturduğunuz iddiası var.) 'Döner dükkanı yönetememiş adam bize laf ediyor. Döner dükkanını iflas ettirmiş. O gün tutmamış olabilir, önemli olan niyet. Bu baronlar işi yeni çıktı, bu senenin menüsünde var. Amerikan projesi, FETÖ'cü vs vs farklı bir laf değil. Dünyayı yöneten baronlar Fenerbahçe seçimine etki edecekmiş. Deli saçması iddialar. Akli melekelerini yitirdi ya da inandı, birileri gidip bir şeyler anlatıyor. Açıklayın deniyor, yok seçimden sonra. Konuşursam şöyle olur böyle olur. Konuş Aziz Yıldırım konuş. Çık yüzüme konuş.'