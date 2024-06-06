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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Eleştirisine Tepki Gösterdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Eleştirisine Tepki Gösterdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.06.2024 - 13:48

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in kendisi hakkındaki bir söylemine Habertürk ekranlarında yanıt verdi. Koç, 'Döner dükkanını işletemeyip batıran adam bizi eleştiriyor.' dedi.

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Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için geri sayım sürerken aday Ali Koç'tan flaş açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için geri sayım sürerken aday Ali Koç'tan flaş açıklamalar geldi.

Habertürk'te Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'a konuşan Koç, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in geçmişteki bir söylemine ve Aziz Yıldırım'ın iddialarına değindi.

Habertürk'te Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'a konuşan Koç, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in geçmişteki bir söylemine ve Aziz Yıldırım'ın iddialarına değindi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları söyledi. 👇

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları söyledi. 👇

(Suşici purocularla yönetim oluşturduğunuz iddiası var.) 'Döner dükkanı yönetememiş adam bize laf ediyor. Döner dükkanını iflas ettirmiş. O gün tutmamış olabilir, önemli olan niyet. Bu baronlar işi yeni çıktı, bu senenin menüsünde var. Amerikan projesi, FETÖ'cü vs vs farklı bir laf değil. Dünyayı yöneten baronlar Fenerbahçe seçimine etki edecekmiş. Deli saçması iddialar. Akli melekelerini yitirdi ya da inandı, birileri gidip bir şeyler anlatıyor. Açıklayın deniyor, yok seçimden sonra. Konuşursam şöyle olur böyle olur. Konuş Aziz Yıldırım konuş. Çık yüzüme konuş.'

Serdar Ali Çelikler, Youtube'daki Vole kanalında "Fenerbahçe sushici ve purocu tayfaya teslim olmuş durumda" yorumunda bulunmuştu.

Serdar Ali Çelikler, Youtube'daki Vole kanalında "Fenerbahçe sushici ve purocu tayfaya teslim olmuş durumda" yorumunda bulunmuştu.

Aziz Yıldırım ise "Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor. Fenerbahçe elden gidiyor, dikkat etsinler. Geldim, heyecan başladı. Ben gelmesem, bu heyecan var mıydı? Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı vardı ve bu ölü toprağını kaldırmayacaklardı. Geldim, ortaya vizyon koydum." demişti.

Aziz Yıldırım ise "Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor. Fenerbahçe elden gidiyor, dikkat etsinler. Geldim, heyecan başladı. Ben gelmesem, bu heyecan var mıydı? Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı vardı ve bu ölü toprağını kaldırmayacaklardı. Geldim, ortaya vizyon koydum." demişti.
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