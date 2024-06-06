Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Eleştirisine Tepki Gösterdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in Eleştirisine Tepki Gösterdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in kendisi hakkındaki bir söylemine Habertürk ekranlarında yanıt verdi. Koç, 'Döner dükkanını işletemeyip batıran adam bizi eleştiriyor.' dedi.
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Fenerbahçe'de hafta sonu gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için geri sayım sürerken aday Ali Koç'tan flaş açıklamalar geldi.
Habertürk'te Mehmet Ayan ve Ahmet Selim Kul'a konuşan Koç, spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'in geçmişteki bir söylemine ve Aziz Yıldırım'ın iddialarına değindi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları söyledi. 👇
Serdar Ali Çelikler, Youtube'daki Vole kanalında "Fenerbahçe sushici ve purocu tayfaya teslim olmuş durumda" yorumunda bulunmuştu.
Aziz Yıldırım ise "Fenerbahçe'yi baronlar idare ediyor. Fenerbahçe elden gidiyor, dikkat etsinler. Geldim, heyecan başladı. Ben gelmesem, bu heyecan var mıydı? Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı vardı ve bu ölü toprağını kaldırmayacaklardı. Geldim, ortaya vizyon koydum." demişti.
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