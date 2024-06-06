Icardi'den Çok Konuşulacak Hareket: Arjantinli Golcü Galatasaray'a Veda Etmeye mi Hazırlanıyor?
Icardi'den Çok Konuşulacak Hareket: Arjantinli Golcü Galatasaray'a Veda Etmeye mi Hazırlanıyor?
Mauro Icardi, Erden Timur’un ayrılığının ardından profil resmini siyah-beyaz efekte çevirmesi sonrası, Instagram profilinde bulunan öne çıkan hikayeler kısmında Galatasaray ile ilgili paylaşımlarını kaldırdı. Spor basının önde gelen gazetecilerinden Gianluca Di Marzio, Arjantinli golcünün yeni sezonda takımdan ayrılabileceğini ifade etmişti.
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Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in yeni yönetiminde olmayacağını ifade eden Erden Timur, "Başka tutunacak bir dalım kalsa hiçbir şekilde bu kararı almazdım" diyerek sar-kırmızılı kulübe veda etmişti.
Vedanın ardından birçok oyuncu ve taraftar Timur'un gitmesine üzülürken Arjantinli golcü Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hareket geldi.
31 yaşındaki golcü oyuncu, Instagram profilinde bulunan 'Galatasaray' öne çıkarılanlar kısmını kaldırdı.
SkySports çalışanı Gianluca Di Marzio, 4 Haziran'da Erden Timur'un ayrılması durumunda yıldız oyuncunun da takımdan ayrılmasının oldukça güçlü bir ihtimal haline geldiğini söylemişti.
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