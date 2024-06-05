Maaşı Belli Oldu: Fenerbahçe Teknik Direktör Mourinho ile 2 Yıllık Sözleşme İmzalandığını KAP'a Bildirdi
Maaşı Belli Oldu: Fenerbahçe Teknik Direktör Mourinho ile 2 Yıllık Sözleşme İmzalandığını KAP'a Bildirdi
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Portekizli teknik adamın sezonluk 10.5 milyon euro garanti ücret alacağını KAP'a bildirdi.
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Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho transferinin detaylarını paylaşmıştı.
Koç, Portekizli yıldızın ve tüm ekibinin maliyetinin toplam 12 milyon euro olduğunu ifade etmişti.
Başkanın açıklamalarının ardından sarı-lacivertli kulüp, transferi KAP'a bildirdi. 👇
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