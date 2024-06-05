Maaşı Belli Oldu: Fenerbahçe Teknik Direktör Mourinho ile 2 Yıllık Sözleşme İmzalandığını KAP'a Bildirdi

Sarı- lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ''Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.'' ifadelerine yer verdi.