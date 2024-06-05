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Maaşı Belli Oldu: Fenerbahçe Teknik Direktör Mourinho ile 2 Yıllık Sözleşme İmzalandığını KAP'a Bildirdi

Maaşı Belli Oldu: Fenerbahçe Teknik Direktör Mourinho ile 2 Yıllık Sözleşme İmzalandığını KAP'a Bildirdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 14:45

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Portekizli teknik adamın sezonluk 10.5 milyon euro garanti ücret alacağını KAP'a bildirdi.

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Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho transferinin detaylarını paylaşmıştı.

Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mourinho transferinin detaylarını paylaşmıştı.

Koç, Portekizli yıldızın ve tüm ekibinin maliyetinin toplam 12 milyon euro olduğunu ifade etmişti.

Koç, Portekizli yıldızın ve tüm ekibinin maliyetinin toplam 12 milyon euro olduğunu ifade etmişti.

Başkanın açıklamalarının ardından sarı-lacivertli kulüp, transferi KAP'a bildirdi. 👇

Başkanın açıklamalarının ardından sarı-lacivertli kulüp, transferi KAP'a bildirdi. 👇

Sarı- lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada ''Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

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