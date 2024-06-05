Koyu Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan Galatasaray Taraftarını Kızdıracak Sözler

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, konserinde yaptığı konuşmada Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabete dair görüşlerini dile getirdi. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Özoğuz, Galatasaray'ın 'siyasete alet olmuş bir takım' olduğunu öne sürerek sarı-kırmızılılara saygı duymadığını ifade etti.