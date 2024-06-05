Koyu Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan Galatasaray Taraftarını Kızdıracak Sözler
Koyu Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan Galatasaray Taraftarını Kızdıracak Sözler
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, konserinde yaptığı konuşmada Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabete dair görüşlerini dile getirdi. Fanatik bir Fenerbahçeli olan Özoğuz, Galatasaray'ın 'siyasete alet olmuş bir takım' olduğunu öne sürerek sarı-kırmızılılara saygı duymadığını ifade etti.
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Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaşan takım Galatasaray olmuştu.
Sarı-kırmızılılar, ligi ezeli rakibi Fenerbahçe'nin üç puan önünde noktalayarak kupayı müzesine götürmüştü.
İki takım arasındaki rekabet, hem taraftarlar hem de kulüp yönetici arasındaki gerginlikleri ortaya çıkarmıştı.
Zaman zaman ünlü isimler de açıklamalarıyla gerileme dahil olurken yaşanan tartışmalara yeni bir isim katıldı.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Galatasaray'ın siyasete karıştığını bu yüzden sarı-kırmızılı kulübe saygı duymayacağını söyledi.
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Özoğuz'un açıklaması 👇
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