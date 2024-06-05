Süper Lig Bileti Alan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Motivasyon Konuşması Gündemde
Süper Lig Bileti Alan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Motivasyon Konuşması Gündemde
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Göztepe'ye 5-1 yenildikleri maçtaki motivasyon konuşması yayınlandı. Turan, karşılaşmanın devre arasında defans oyuncusu Luccas Claro'ya geri gitmemesi için yalvarmış.
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Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor, Altay’ı 4-1 mağlup ederek sezon bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantilemişti.
Eflatun-sarılılar tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalarken Arda Turan da sezonun öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
37 yaşındaki teknik direktörün 20 Aralık 2023'te 5-1 yenildikleri Göztepe maçındaki motivasyon konuşması yayınlandı.
Arda Turan'ın Luccas Claro'ya sarı-kırmızılı kulübün on numarası için "Who is Tijanic? He is Ronaldo?" dediği görüldü. 👇
Konuşma, sosyal medyada dikkat çekti. 👇
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