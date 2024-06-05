Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig Bileti Alan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Motivasyon Konuşması Gündemde

Süper Lig Bileti Alan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Motivasyon Konuşması Gündemde

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 09:30

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Göztepe'ye 5-1 yenildikleri maçtaki motivasyon konuşması yayınlandı. Turan, karşılaşmanın devre arasında defans oyuncusu Luccas Claro'ya geri gitmemesi için yalvarmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor, Altay’ı 4-1 mağlup ederek sezon bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantilemişti.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 1. Lig’in 29. haftasında Eyüpspor, Altay’ı 4-1 mağlup ederek sezon bitimine 5 hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantilemişti.

Eflatun-sarılılar tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalarken Arda Turan da sezonun öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

Eflatun-sarılılar tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalarken Arda Turan da sezonun öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.

37 yaşındaki teknik direktörün 20 Aralık 2023'te 5-1 yenildikleri Göztepe maçındaki motivasyon konuşması yayınlandı.

37 yaşındaki teknik direktörün 20 Aralık 2023'te 5-1 yenildikleri Göztepe maçındaki motivasyon konuşması yayınlandı.

Arda Turan'ın Luccas Claro'ya sarı-kırmızılı kulübün on numarası için "Who is Tijanic? He is Ronaldo?" dediği görüldü. 👇

Konuşma, sosyal medyada dikkat çekti. 👇

Konuşma, sosyal medyada dikkat çekti. 👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın