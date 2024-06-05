Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
EURO 2024 Öncesindeki Hazırlık Maçında İtayla ile Golsüz Berabere Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler

EURO 2024 Öncesindeki Hazırlık Maçında İtayla ile Golsüz Berabere Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler

Milli Takım
Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.06.2024 - 08:37

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk olduğu son Avrupa şampiyonu İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından bazı futbolseverler oynanan oyuna ve kadroya tepki gösterirken bazıları ise umutlu olduğunu ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'te boy gösterecek olan Türkiye, özel maçta İtalya'ya konuk oldu.

14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'te boy gösterecek olan Türkiye, özel maçta İtalya'ya konuk oldu.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0'lık skorla tamamlandı.

Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0'lık skorla tamamlandı.

Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy ise mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy ise mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sessiz geçen maça dair düşünceler 👇

Sessiz geçen maça dair düşünceler 👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın