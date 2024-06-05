EURO 2024 Öncesindeki Hazırlık Maçında İtayla ile Golsüz Berabere Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler
EURO 2024 Öncesindeki Hazırlık Maçında İtayla ile Golsüz Berabere Kalan A Milli Takım'a Gelen Tepkiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'te boy gösterecek olan Türkiye, özel maçta İtalya'ya konuk oldu.
Mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma, 0-0'lık skorla tamamlandı.
Oğuz Aydın ve Semih Kılıçsoy, ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi. Montella, Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans verirken, Semih Kılıçsoy ise mücadelenin 82. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Sessiz geçen maça dair düşünceler 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın