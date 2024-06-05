Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Yıldızı Kipoyi Milli Maçta Rakibine Yumruk Attı!
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Yıldızı Kipoyi Milli Maçta Rakibine Yumruk Attı!
Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Demokratik Kongolu Ruth Kipoyi, Fas ile oynadıkları milli maçta rakibi Yasmin Mrabet'e yumruk attı.
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Demokratik Kongo ile Fas'ın karşı karşıya geldiği kadın milli takım maçında şok edici bir olay yaşandı.
Galatasaray forması giyen Ruth Kipoyi, Karşılaşmanın 59. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.
26 yaşındaki futbolcu, kart sonrası Faslı oyuncu Yasmin Mrabet'e yumruk attı.
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