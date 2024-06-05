Milli Voleybolcumuz Bedirhan Bülbül'ün İmza Dağıtırken Geri Çevirdiği İsteğe Hayran Kalacaksınız
Milli Voleybolcumuz Bedirhan Bülbül'ün İmza Dağıtırken Geri Çevirdiği İsteğe Hayran Kalacaksınız
Ziraat Bankası forması giyen Filenin Efeleri'nden Bedirhan Bülbül, Slovenya maçının ardından Japon taraftarlar imza dağıttı. Bir taraftar, Bülbül'den ay-yıldızlı bayrağımızın üzerine imza atmasını istedi. 24 yaşındaki sporcu, bu isteği geri çevirdi.
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Tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde yer alan Filenin Efeleri, 4'te 0 yaptığımız ilk haftanın ardından Japonya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci haftasında Slovenya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, rakibine 3-0 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.
Kitakyushu kentinde oynanan mücadele sonunda Japon taraftarların sporcularımıza ilgisi büyüktü.
Seyircilerden biri, Bedirhan Bülbül'ün bayrağımızın üzerine imza atmasını istedi. Bülbül, bu isteği geri çevirdi. 👇
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