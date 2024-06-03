Göz Bebeğimiz Melissa Vargas Yeniden Bir Rekora İmza Attı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8. maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Milli voleybolcumuz Melissa Vargas, maçta gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihine geçti.
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ABD maçını, takımımıza 27 sayı kazandırarak tamamlayan Vargas, aynı zamanda 2024 Voleybol Milletler Ligi'ndeki en çok sayı üreten oyuncu olarak zirvede.
Melissa Vargas, daha önce 112 km/h hızındaki servisiyle rekor kırmıştı. Geçtiğimiz ABD maçında da VNL ölçümlerine göre 121 km/h hızındaki smacıyla rekor kırıp voleybol tarihe geçmeyi başardı.
İşte rekor anı;
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