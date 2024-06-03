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Göz Bebeğimiz Melissa Vargas Yeniden Bir Rekora İmza Attı!

Göz Bebeğimiz Melissa Vargas Yeniden Bir Rekora İmza Attı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 23:14

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8. maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Milli voleybolcumuz Melissa Vargas, maçta gösterdiği performansla bir kez daha voleybol tarihine geçti.

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ABD maçını, takımımıza 27 sayı kazandırarak tamamlayan Vargas, aynı zamanda 2024 Voleybol Milletler Ligi'ndeki en çok sayı üreten oyuncu olarak zirvede.

ABD maçını, takımımıza 27 sayı kazandırarak tamamlayan Vargas, aynı zamanda 2024 Voleybol Milletler Ligi'ndeki en çok sayı üreten oyuncu olarak zirvede.

Melissa Vargas, daha önce 112 km/h hızındaki servisiyle rekor kırmıştı. Geçtiğimiz ABD maçında da VNL ölçümlerine göre 121 km/h hızındaki smacıyla rekor kırıp voleybol tarihe geçmeyi başardı.

Melissa Vargas, daha önce 112 km/h hızındaki servisiyle rekor kırmıştı. Geçtiğimiz ABD maçında da VNL ölçümlerine göre 121 km/h hızındaki smacıyla rekor kırıp voleybol tarihe geçmeyi başardı.

İşte rekor anı;

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