Voleybol Milli Takımımızın Yıldızı Melissa Vargas'ın Takım Arkadaşına Olan Bu Desteği Gözlerimizi Yaşarttı

Bir Tiktok Kullanıcısı Dua Lipa'nın Houdini'si ile Sezen Aksu'nun Sızı Şarkısından Aynı Olduğunu İddia Etti

3 Ay Önce Nişan Atan İbrahim Selim Bir Kez Daha Aşkın Ateşinde Yanarak Sevgilisi Olduğunu İtiraf Etti