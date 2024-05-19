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Voleybol Milli Takımımızın Yıldızı Melissa Vargas'ın Takım Arkadaşına Olan Bu Desteği Gözlerimizi Yaşarttı

Voleybol Milli Takımımızın Yıldızı Melissa Vargas'ın Takım Arkadaşına Olan Bu Desteği Gözlerimizi Yaşarttı

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 18:36 Son Güncelleme: 19.05.2024 - 18:37

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FIVB Milletler Ligi kapsamında Türkiye-İtalya voleybol maçında İtalyaya 3-1 malup olmuştuk. İnişli çıkışlı geçirdiğimiz bu karşılaşmada bazı duygusal anlar da yaşandı.

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Değerli sporcumuz İlkin Aydın, hata yaptığı ve moralinin bozulduğu anlarda Melissa Vargas hep onun yanındaydı. Mükemmel voleyboluyla tanıdığımız Vargas takım arkadaşına verdiği bu desteğiyle de kalbimizi çalmayı başardı.

Değerli sporcumuz İlkin Aydın, hata yaptığı ve moralinin bozulduğu anlarda Melissa Vargas hep onun yanındaydı. Mükemmel voleyboluyla tanıdığımız Vargas takım arkadaşına verdiği bu desteğiyle de kalbimizi çalmayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu tatlı anları bir araya getirip yayınladı. Ortaya çıkan video ise gözlerimizi yaşarttı.

Bir sosyal medya kullanıcısı bu tatlı anları bir araya getirip yayınladı. Ortaya çıkan video ise gözlerimizi yaşarttı.

Gelin videoyu beraber izleyelim;

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