Eser Yenenler ve Mahmut Tuncer'in İlginç Şarkı Yorumu Kulaklarınızın Pasını Silecek

Ünlü müzisyen Mahmut Tuncer, Eser Yenenler'in YouTube programına katıldı. Programda bir şarkıyla ilgili yaşadıklarından bahsetti. Şarkıyı duyduktan sonra Mahmut Tuncer'e biraz hak verdik...
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Şarkıyı ilk duyduğunda "Ben bunu nasıl okuyacağım?" diye tepki veren Mahmut Tuncer, şarkının ilginç sözlerini bizlerle paylaştı.
Şarkıyı Eser Yenenler ile birlikte yorumlayıp söylemeye başladıklarında ise ortaya komik görüntüler çıktı. Şarkıya getirdikleri yorum ise, çok rahat çok profesyonel dedirtti.
Bu komik videoyu beraber izleyelim, bakalım neymiş bu şarkı;
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Bu adam bi acayip yav, Arkadaşım eşek şarkısını bi söyleyişi var ki, adam Elporom pom pom perom'la İspanyolca girip, "Arkadaşım eşek'le başlayıp, Sezen Aksu... Devamını Gör
Mahmut Tuncer efsane bir adam. Espirileri, filozofik cümleleri muhteşem. Doğal insan bu olsa gerek ama botoks yapmayaydı iyiydi. 😀