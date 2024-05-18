Ana Haberlere Konu Olan Türkiye'nin İlk Remix Şarkısıyla Tanıştığınıza Çok Sevineceksiniz!

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Her şey Cüneyt Orhan'ın, İbrahim Tatlı Ses'in "Sabuha" şarkısının şanını istemesiyle başlamıştı. Sadece Sabuha şarkısının altına elektronik müzik alt yapısı eklenmiş, daha sonra ülkemizdeki önemli köşe yazılarının konusu haline gelmişti.
Konu bazı gazeteciler tarafından siyasete bile getirilmişti. Remix, Sabuha filmi sahneleriyle video klip haline getirilmiş, hatta ana haberlere çıkarak ülke gündemini oluşturmayı başarmıştı.
Cüneyt Orhan'ın yaptığı bu Remix yabancı sanatçıların ve yabancı basının da dikkatini oldukça çekmiş, döneme damgasını vurmuştu.
İlgili belgeselin detayları👇
Ve işte ses getiren o Remix👇
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