Ana Haberlere Konu Olan Türkiye'nin İlk Remix Şarkısıyla Tanıştığınıza Çok Sevineceksiniz!

Bestelediği Türk televizyon dizi ve film müzikleriyle bilinen değerli müzisyenimiz Cüneyt Orhan, bizleri Türkiye tarihinde yapılan ilk Remix ile tanıştırdı. Katıldığı bir YouTube programında konunun ilgi çeken detaylarını anlattı. Ses getiren bu Remix, 90'lar döneminin gündeminde zirveye oturdu.