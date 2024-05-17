Mısır'ın Piramitleri ve Sfenksler Hakkında Gizemli Bilgilerin Anlatıldığı Bu Video Hayretler İçinde Bıraktı

Mısır Piramitleri yıllardır gizemini koruyan ve kesin bulgular edinilememiş bir araştırma konusu. Bunun yanında Sfenksler hakkında biliminsanlarının çalışmaları da sürmeye devam ediyor. Makyaj yaparak hikaye anlatmasıyla bilinen TikTok kullanıcısı @yagmursonverdi bize bu konuyla ilgili yapılan bir araştırmadan bahsetti.
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Bilmeyenleriniz için sfenks, kafası kuş, koç veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan biçimini alan heykellere denir. Mısır'da kafası genellikle firavun kafasının şeklini alır.
Videoda ise bu sfenksler hakkında yapılan ilginç bir araştırma sonucuna yer veriliyor. Bu araştırma sonucu eğer doğruysa dünyanın tarihinin baştan yazılması gerektiği söyleniyor.
Sfenksler hakkındaki bu gizemli araştırma neymiş bakalım👇
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