Mısır'ın Piramitleri ve Sfenksler Hakkında Gizemli Bilgilerin Anlatıldığı Bu Video Hayretler İçinde Bıraktı

Mısır Piramitleri yıllardır gizemini koruyan ve kesin bulgular edinilememiş bir araştırma konusu. Bunun yanında Sfenksler hakkında biliminsanlarının çalışmaları da sürmeye devam ediyor. Makyaj yaparak hikaye anlatmasıyla bilinen TikTok kullanıcısı @yagmursonverdi bize bu konuyla ilgili yapılan bir araştırmadan bahsetti.