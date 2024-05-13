Eski Bir Futbolcunun Beyni Kesilerek İncelendi: Aldığı Darbeler Beyinde Ağır Hasar Yaratmış

Avustralya'da yayınlanan ''60 Minutes'' isimli programda Dr. Mckee yaptığı bir araştırma için eski bir Amerikan futbolcusunun beynini inceledi. İncelemende çıkan sonuçların en önemli etkeni futbolcunun beynine çok fazla darbe almış olmasıydı. Bu durumun konuşulduğu programdan bir kesit sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcının dikkatini çekti.