Eski Bir Futbolcunun Beyni Kesilerek İncelendi: Aldığı Darbeler Beyinde Ağır Hasar Yaratmış

Avustralya'da yayınlanan ''60 Minutes'' isimli programda Dr. Mckee yaptığı bir araştırma için eski bir Amerikan futbolcusunun beynini inceledi. İncelemende çıkan sonuçların en önemli etkeni futbolcunun beynine çok fazla darbe almış olmasıydı. Bu durumun konuşulduğu programdan bir kesit sosyal medyada paylaşıldı ve birçok kullanıcının dikkatini çekti.
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Videonun başlarında eski Amerikan futbolcusunun beyni parçalara ayrıldı ve zamanında aldığı darbelerden kaynaklı olarak beyninin her diliminde çok fazla hasar bulunduğu görüldü.
Devamında ise durumun ne kadar kötüleşebileceği, beynin ne kadar hassas olduğu ve darbelerin beyin üzerinde nasıl etkileri olabileceği konuşuldu.
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