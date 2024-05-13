Ortamlarda Havanıza Hava Katacak Enterasan Bilgileri Duymaya Hazır mısınız?

Yakov Cugaşvili Josef Stalin'in dört çocuğundan biriydi. Yakov, Stalin'in ilk eşi Ekaterina Svanidze'den olan çocuğuydu. Kızıl Ordu'da üsteğmendi. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgaliyle birlikte 1941 yazında Smolensk Muharebesi'nde esir olarak ele geçirildi.

Almanlar daha sonra Yakov'u Stalingrad Muharebesi'yle esir düşen mareşal Friedrich Paulus ile takas etmek istediler. Stalin bu teklifi reddetti. Bir iddiaya göre Stalin teklifi 'Bir mareşali bir teğmenle takas etmem.' diyerek geri çevirmiştir.

Diğer bir iddiaya göre Stalin teklif üzerine 'Elinizde sadece oğlum Yakov değil milyonlarca oğlum var. Ya onları da bırakırsınız ya da oğlum onların kaderini paylaşır.' demiştir.

Bazı kaynaklara göre Hitler Yakov'u esir düşen yeğeni Leo Raubal ile takas etmek ister fakat bu teklifi kabul edilmez.