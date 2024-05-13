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Ortamlarda Havanıza Hava Katacak Enterasan Bilgileri Duymaya Hazır mısınız?

Ortamlarda Havanıza Hava Katacak Enterasan Bilgileri Duymaya Hazır mısınız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.05.2024 - 15:09

Ortamlarda havanıza hava katacak bilgiler duymaya hazır mısınız? Doğru yerlerde, doğru zamanlarda söylediğinizde ortamın en bilgili kişisi siz olacaksınız. 

Kaynağı ne diye soranlara da bizi önerirsiniz!

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1. Hemingwayler'de intihar genetikmiş...

1. Hemingwayler'de intihar genetikmiş...

Nobel ödüllü ünlü yazar Ernest Hemingway, henüz 29 yaşındayken, babası silahla intihar etmişti, Ernest, Nobel ödülü dahil büyük üne, başarıya kavuştu ama mutsuzdu, 62 yaşındayken o da tüfekle kendisini öldürdü. Beş yıl sonra, kanser ve depresyondan muzdarip kız kardeşi Ursula, aşırı dozda ilaç alarak kendisini öldürdü, bu olaydan 16 yıl sonra, Ernest’in tek erkek kardeşi Leichester, şeker hastalığı yüzünden bacaklarının tutmayacağını öğrenince tıpkı ağabeyi gibi tüfekle kendisini vurdu. On yıl sonra, Hemingway’in torunu güzeller güzeli fotomodel ve sinema oyuncusu Margaux, ilaç içerek intihar etti.

2. Japonya'da sumo güreşçilerinin kucaklarına aldıkları bebekleri ağlatabilmeleri, iyi şansa delalet ediyormuş.

2. Japonya'da sumo güreşçilerinin kucaklarına aldıkları bebekleri ağlatabilmeleri, iyi şansa delalet ediyormuş.

3. Petrol değilmiş!

3. Petrol değilmiş!

Amerikalılar 2003 yılında Irak'ın işgaliyle biten operasyonun adını ilk önce 'Operation Iraqi Liberation' olarak koyarlar. Hemen sonrada 'Operation Iraqi Freedom' olarak değiştirirler. Bunun sebebi ise konulan ilk adın kısaltmasının 'OIL' yani petrolü çağrıştırmasıymış.

4. Babalık testleri olumlu çıkmasına karşın kızını reddeden Jobs, refah içinde bir ‘milyoner hayatı’ sürerken kızı için ayda sadece 500 dolar nafaka ödemiş.

4. Babalık testleri olumlu çıkmasına karşın kızını reddeden Jobs, refah içinde bir ‘milyoner hayatı’ sürerken kızı için ayda sadece 500 dolar nafaka ödemiş.

5. Karıncalar mı, insanlar mı ağır?

5. Karıncalar mı, insanlar mı ağır?
www.bbc.com

Dünyadaki karınca sayısını kimse tam olarak bilmiyor. BBC 4 kanalında yayımlanan 'Hayvanların Mucizeleri- Karıncalar' adlı belgeselde 10 trilyon karınca olduğu ileri sürüldü. 

Hesaplamaya gelirsek, ortalama insan ağırlığı 62 kilodur. Buna göre 7,2 milyar insanın toplam ağırlığı 450 milyar kilo yapar. Karıncalarınkini ise 4mg olarak kabul edersek, 10 trilyon karıncanın toplam ağırlığı 400 milyar kilodur. Kazanan belli...

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6. 50 yıl süren araştırmaların sonucunda, Güneş doğadaki her şeyden daha mükemmel bir yuvarlaklığa sahip olduğu ortaya çıkarılmış.

6. 50 yıl süren araştırmaların sonucunda, Güneş doğadaki her şeyden daha mükemmel bir yuvarlaklığa sahip olduğu ortaya çıkarılmış.
arsiv.mugekny.com

7. Suudi Arabistan, dünya üzerinde sınırları dahilinde bir tek nehir bile olmayan yegane ülkedir.

7. Suudi Arabistan, dünya üzerinde sınırları dahilinde bir tek nehir bile olmayan yegane ülkedir.

8. Toplumdaki genel kanının aksine, aslanlar ormanlarda yaşamaz. Dolayısıyla onlara atfedilen "Ormanlar Kralı" sıfatı aslında yanlıştır.

8. Toplumdaki genel kanının aksine, aslanlar ormanlarda yaşamaz. Dolayısıyla onlara atfedilen "Ormanlar Kralı" sıfatı aslında yanlıştır.

9. Acı kayısı çekirdeğinin fazlası zehirli!

9. Acı kayısı çekirdeğinin fazlası zehirli!

Elma, kayısı ve şeftali gibi bazı bitkilerin çekirdek ve tohumları önemli derecede siyanür glikozidlerini içermektedir Kayısı çekirdekleri hem içerdikleri siyanojen miktarı fazlalığı hem de hidrojen siyanürü daha rahat salabilmeleri nedeni ile daha toksiktirler. 1 kilogram kadar acı kayısı çekirdeği tüketmek ölümcül doza ulaşmanızı sağlayabilir. 'Azı karar, çoğu zarar' deyişini aklınızdan çıkarmayın!

10. Yapılan araştırmalara göre, gelişmiş ülkelerde obezite daha çok eğitimsiz kesimlerde görülürken, az gelişmiş ülkelerde durum tam tersiymiş.

10. Yapılan araştırmalara göre, gelişmiş ülkelerde obezite daha çok eğitimsiz kesimlerde görülürken, az gelişmiş ülkelerde durum tam tersiymiş.
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11. Naziler tarafından 1942 yılında üretilen STG 44 adlı piyade tüfeği, Suriye iç savaşında en çok kullanılan silahların başında geliyormuş.

11. Naziler tarafından 1942 yılında üretilen STG 44 adlı piyade tüfeği, Suriye iç savaşında en çok kullanılan silahların başında geliyormuş.

12. 17 yaşındaki Aslan Al Hakim adlı bir sığınmacı, yavru köpeğini geride bırakmamak için, onu Yunanistan'a kadar tam 500 kilometre boyunca sırt çantasında taşımış.

12. 17 yaşındaki Aslan Al Hakim adlı bir sığınmacı, yavru köpeğini geride bırakmamak için, onu Yunanistan'a kadar tam 500 kilometre boyunca sırt çantasında taşımış.

13. Hitler, Stalin'in oğlunu esir alınca..

13. Hitler, Stalin'in oğlunu esir alınca..
tr.wikipedia.org

Yakov Cugaşvili Josef Stalin'in dört çocuğundan biriydi. Yakov, Stalin'in ilk eşi Ekaterina Svanidze'den olan çocuğuydu. Kızıl Ordu'da üsteğmendi. Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgaliyle birlikte 1941 yazında Smolensk Muharebesi'nde esir olarak ele geçirildi.

Almanlar daha sonra Yakov'u Stalingrad Muharebesi'yle esir düşen mareşal Friedrich Paulus ile takas etmek istediler. Stalin bu teklifi reddetti. Bir iddiaya göre Stalin teklifi 'Bir mareşali bir teğmenle takas etmem.' diyerek geri çevirmiştir.

Diğer bir iddiaya göre Stalin teklif üzerine 'Elinizde sadece oğlum Yakov değil milyonlarca oğlum var. Ya onları da bırakırsınız ya da oğlum onların kaderini paylaşır.' demiştir.

Bazı kaynaklara göre Hitler Yakov'u esir düşen yeğeni Leo Raubal ile takas etmek ister fakat bu teklifi kabul edilmez.

14. ABD'de bir deniz kaplumbağasının üzerine oturmak, 3 dereceden ağır suç kapsamına girer. Yani 7 yıla ve 15 bin dolara varan cezalar söz konusudur.

14. ABD'de bir deniz kaplumbağasının üzerine oturmak, 3 dereceden ağır suç kapsamına girer. Yani 7 yıla ve 15 bin dolara varan cezalar söz konusudur.

15. Bir insanın yıllık ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı 183 kg'dir. Bu miktar 15-20 ağacın yıllık üretimine denktir.

15. Bir insanın yıllık ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı 183 kg'dir. Bu miktar 15-20 ağacın yıllık üretimine denktir.
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16. 'Wright Kardeşler' yalnızca bir kez beraber uçmuşlar. O da babalarından gerekli izni almalarından sonra. Bunun sebebi ise, olası bir trajediye birlikte kurban gitmemek için birbirlerine verdikleri sözmüş.

16. 'Wright Kardeşler' yalnızca bir kez beraber uçmuşlar. O da babalarından gerekli izni almalarından sonra. Bunun sebebi ise, olası bir trajediye birlikte kurban gitmemek için birbirlerine verdikleri sözmüş.
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