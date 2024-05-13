Ortamlarda Havanıza Hava Katacak Enterasan Bilgileri Duymaya Hazır mısınız?
Ortamlarda Havanıza Hava Katacak Enterasan Bilgileri Duymaya Hazır mısınız?
Ortamlarda havanıza hava katacak bilgiler duymaya hazır mısınız? Doğru yerlerde, doğru zamanlarda söylediğinizde ortamın en bilgili kişisi siz olacaksınız.
Kaynağı ne diye soranlara da bizi önerirsiniz!
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1. Hemingwayler'de intihar genetikmiş...
2. Japonya'da sumo güreşçilerinin kucaklarına aldıkları bebekleri ağlatabilmeleri, iyi şansa delalet ediyormuş.
3. Petrol değilmiş!
4. Babalık testleri olumlu çıkmasına karşın kızını reddeden Jobs, refah içinde bir ‘milyoner hayatı’ sürerken kızı için ayda sadece 500 dolar nafaka ödemiş.
5. Karıncalar mı, insanlar mı ağır?
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6. 50 yıl süren araştırmaların sonucunda, Güneş doğadaki her şeyden daha mükemmel bir yuvarlaklığa sahip olduğu ortaya çıkarılmış.
7. Suudi Arabistan, dünya üzerinde sınırları dahilinde bir tek nehir bile olmayan yegane ülkedir.
8. Toplumdaki genel kanının aksine, aslanlar ormanlarda yaşamaz. Dolayısıyla onlara atfedilen "Ormanlar Kralı" sıfatı aslında yanlıştır.
9. Acı kayısı çekirdeğinin fazlası zehirli!
10. Yapılan araştırmalara göre, gelişmiş ülkelerde obezite daha çok eğitimsiz kesimlerde görülürken, az gelişmiş ülkelerde durum tam tersiymiş.
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11. Naziler tarafından 1942 yılında üretilen STG 44 adlı piyade tüfeği, Suriye iç savaşında en çok kullanılan silahların başında geliyormuş.
12. 17 yaşındaki Aslan Al Hakim adlı bir sığınmacı, yavru köpeğini geride bırakmamak için, onu Yunanistan'a kadar tam 500 kilometre boyunca sırt çantasında taşımış.
13. Hitler, Stalin'in oğlunu esir alınca..
14. ABD'de bir deniz kaplumbağasının üzerine oturmak, 3 dereceden ağır suç kapsamına girer. Yani 7 yıla ve 15 bin dolara varan cezalar söz konusudur.
15. Bir insanın yıllık ihtiyaç duyduğu oksijen miktarı 183 kg'dir. Bu miktar 15-20 ağacın yıllık üretimine denktir.
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16. 'Wright Kardeşler' yalnızca bir kez beraber uçmuşlar. O da babalarından gerekli izni almalarından sonra. Bunun sebebi ise, olası bir trajediye birlikte kurban gitmemek için birbirlerine verdikleri sözmüş.
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