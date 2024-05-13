Ünlü YouTuberın Lüks Uçak Yolculuğunu Görünce Ekrana Ekmek Banacaksınız!

Genellikle lüks araba videolarıyla bilinen YouTuber Sergi Galiano, bizlerle yepyeni bir deneyimini paylaştı. Sergi Galiano, lüks araba videolarının yanı sıra YouTube ve Instagram'a güncel içerikler de yüklüyor. Sosyal medya platformlarında oldukça yüksek bir takipçi kitlesine sahip.