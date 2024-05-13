Ünlü YouTuberın Lüks Uçak Yolculuğunu Görünce Ekrana Ekmek Banacaksınız!

Genellikle lüks araba videolarıyla bilinen YouTuber Sergi Galiano, bizlerle yepyeni bir deneyimini paylaştı. Sergi Galiano, lüks araba videolarının yanı sıra YouTube ve Instagram'a güncel içerikler de yüklüyor. Sosyal medya platformlarında oldukça yüksek bir takipçi kitlesine sahip.
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Galiano, Dubai ve Ermanistan arasında fiyatı 25000 dolar olan bir uçuş yapma fırsatını yakaladı. Bu lüks deneyimini bizlerle de paylaştı.
Sınırsız havyardan lüks marka hediyelere, gurme yemeklerden özel hazırlanma odalarına kadar tüm bu muhteşem uçuş deneyimi izleyenleri hayran bıraktı. Galiano da hayran kalmış olacak ki deneyimlediği en güzel yolculuk olduğunu söyledi.
Gelin beraber First Class uçak yolculuğu nasılmış bakalım👇
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