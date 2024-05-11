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Ünlü Gezgin Jordan Egbert Türkmenistan'ın İlginç Kurallarını Yerinde Keşfetti

Ünlü Gezgin Jordan Egbert Türkmenistan'ın İlginç Kurallarını Yerinde Keşfetti

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 00:41 Son Güncelleme: 12.05.2024 - 01:28

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Jordan Egbert, Instagramda dünyayı gezip paylaştığı videolar ile biliniyor. Egbert bu defa videosunda Türkmenistan'a yer verdi ve ülkeyi gezdiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

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Bu zamana kadar ziyaret ettiği en tuhaf ülkenin Türkmenistan olduğunu belirten Egbert videoda ülkenin boş olmasına dikkat çekti.

Bu zamana kadar ziyaret ettiği en tuhaf ülkenin Türkmenistan olduğunu belirten Egbert videoda ülkenin boş olmasına dikkat çekti.

Gezi tutkunu Egbert, ülkede geçirdiği keyifli dakikalarla beraber ilginç kuralları da takipçileriyle paylaştı. Türkmenistan hakkında öğrendiklerimiz hepimizi şaşırtacak cinstendi.

Gezi tutkunu Egbert, ülkede geçirdiği keyifli dakikalarla beraber ilginç kuralları da takipçileriyle paylaştı. Türkmenistan hakkında öğrendiklerimiz hepimizi şaşırtacak cinstendi.

Buyrun videoya geçelim👇

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