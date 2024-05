Dublin Ve New York’a Konan “Portal”da Dublinliler New Yorkluları Böyle Trolledi

Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys 'The Portal' isimli teknolojik heykellerle New York ve Dublin'i birbirine bağladı. Bu portallardan yansıyan görüntülerle iki şehir gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişime geçebiliyor. Dublinden yansıtılan çeşitli görüntülerle New Yorkluların trollendiği video gündeme geldi.