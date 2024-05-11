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Dublin Ve New York’a Konan “Portal”da Dublinliler New Yorkluları Böyle Trolledi

Dublin Ve New York’a Konan “Portal”da Dublinliler New Yorkluları Böyle Trolledi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 21:45

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Litvanyalı sanatçı Benediktas Gylys 'The Portal' isimli teknolojik heykellerle New York ve Dublin'i birbirine bağladı. Bu portallardan yansıyan görüntülerle iki şehir gerçek zamanlı olarak birbirleriyle iletişime geçebiliyor. Dublinden yansıtılan çeşitli görüntülerle New Yorkluların trollendiği video gündeme geldi.

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Şehirlerin belirli bölgelerine yerleştirilen portalların 7/24, 6 ay boyunca açık kalacağı açıklandı. Gylys "Portallar, İnsanları sınırların ötesinde tanışmaya davet eder ve dünyamızı gerçekte olduğu gibi birleşik ve tek olarak deneyimlememize olanak tanır" cümlesiyle tanıtımını yaptı.

Şehirlerin belirli bölgelerine yerleştirilen portalların 7/24, 6 ay boyunca açık kalacağı açıklandı. Gylys "Portallar, İnsanları sınırların ötesinde tanışmaya davet eder ve dünyamızı gerçekte olduğu gibi birleşik ve tek olarak deneyimlememize olanak tanır" cümlesiyle tanıtımını yaptı.

Dublinliler, iki şehri birleştirmek için yapılan portaldan tepki çekecek nitelikte görüntüler yansıttı. Bu anlar videoya kaydedildi.

Dublinliler, iki şehri birleştirmek için yapılan portaldan tepki çekecek nitelikte görüntüler yansıttı. Bu anlar videoya kaydedildi.

Kaydedilen video;

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