İsviçre’de Yaya Güvenliği İçin Geliştirilen Tramvay Sistemi Test Edildi!

İsviçre, toplu taşıma güvenliğini artırmak için yenilikçi bir projeye imza attı. Yaya güvenliği için özel olarak geliştirilen bir sistemle donatılan tramvay, ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Bu sistem, tramvayın önüne bir yaya çıktığında otomatik olarak devreye girerek olası kazalarda oluşabilecek zararları en aza indirmeyi hedefliyor.
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Geliştirilen teknoloji, tramvayın ön kısmına entegre edilen sensörler ve darbe emici mekanizmalardan oluşuyor.
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Sensörler, tramvayın hareket halindeyken çevresini tarayarak bir yaya algıladığında sistemi aktif hale getiriyor.
İşte o sistem👇📹
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