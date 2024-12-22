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İsviçre’de Yaya Güvenliği İçin Geliştirilen Tramvay Sistemi Test Edildi!

İsviçre’de Yaya Güvenliği İçin Geliştirilen Tramvay Sistemi Test Edildi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 17:10

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İsviçre, toplu taşıma güvenliğini artırmak için yenilikçi bir projeye imza attı. Yaya güvenliği için özel olarak geliştirilen bir sistemle donatılan tramvay, ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Bu sistem, tramvayın önüne bir yaya çıktığında otomatik olarak devreye girerek olası kazalarda oluşabilecek zararları en aza indirmeyi hedefliyor.

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Geliştirilen teknoloji, tramvayın ön kısmına entegre edilen sensörler ve darbe emici mekanizmalardan oluşuyor.

Geliştirilen teknoloji, tramvayın ön kısmına entegre edilen sensörler ve darbe emici mekanizmalardan oluşuyor.

Sensörler, tramvayın hareket halindeyken çevresini tarayarak bir yaya algıladığında sistemi aktif hale getiriyor.

Sensörler, tramvayın hareket halindeyken çevresini tarayarak bir yaya algıladığında sistemi aktif hale getiriyor.

Çarpma durumunda ise darbe emici yapı, kazanın şiddetini azaltarak yayayı korumaya yardımcı oluyor.

İşte o sistem👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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