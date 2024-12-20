Asgari Ücretle Geçinmenin Zorluğunu Vurgulayan Vatandaş: "Mısır'daki Köleler Bizden Daha İyi Yaşamış"

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri asgari ücretin ne kadar olacağı. Türkiye gündeminde yerini koruyan bu tartışmalar sürerken, Bitlis’te yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ekonomik koşulların zorlaştığını ifade eden bir vatandaş, dikkat çeken bir tarihsel kıyaslama yaptı.