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Asgari Ücretle Geçinmenin Zorluğunu Vurgulayan Vatandaş: "Mısır'daki Köleler Bizden Daha İyi Yaşamış"

Asgari Ücretle Geçinmenin Zorluğunu Vurgulayan Vatandaş: "Mısır'daki Köleler Bizden Daha İyi Yaşamış"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 15:49

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Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri asgari ücretin ne kadar olacağı. Türkiye gündeminde yerini koruyan bu tartışmalar sürerken, Bitlis’te yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ekonomik koşulların zorlaştığını ifade eden bir vatandaş, dikkat çeken bir tarihsel kıyaslama yaptı.

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Vatandaş, "2-3 bin yıl önce yaşayan köleler, günlük 3 bira, 200 gram peynir ve 3 ekmekle geçiniyordu. Bugün bu şartları asgari ücrete uyarladığımızda, Mısır'daki köleler bizden daha iyi yaşamış," ifadelerini kullandı.

Vatandaş, "2-3 bin yıl önce yaşayan köleler, günlük 3 bira, 200 gram peynir ve 3 ekmekle geçiniyordu. Bugün bu şartları asgari ücrete uyarladığımızda, Mısır'daki köleler bizden daha iyi yaşamış," ifadelerini kullandı.

Vatandaşın sözleri, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, hükümetin yeni yılda belirleyeceği asgari ücretle ilgili beklentileri de yeniden gündeme taşıdı.

Vatandaşın sözleri, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılırken, hükümetin yeni yılda belirleyeceği asgari ücretle ilgili beklentileri de yeniden gündeme taşıdı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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Turgut Güler

İşin en conconlu tarafı da bi yandan asgari ücretle çalışıp, bi yandan iki göz odada yaşam mücadelesi verirken, bi mikrofon görünce sanki hergün pirzola yiyo... Devamını Gör