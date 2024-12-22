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Ankara Metrosunda Eğlence Dolu Anlar! Gençlerin Uzaktan Kumandalı Araç Şovu Yolculuğu Renklendirdi

Ankara Metrosunda Eğlence Dolu Anlar! Gençlerin Uzaktan Kumandalı Araç Şovu Yolculuğu Renklendirdi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 16:33

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Ankara metrosunda sıradan bir yolculuk, gençlerin yaratıcı fikriyle eğlenceli bir şova dönüştü. Yanında getirdiği uzaktan kumandalı aracı metro vagonunun zemininde sürerek dikkat çeken gençler, yolculara keyifli anlar yaşattı. Günün yorgunluğunu bir kenara bırakan diğer yolcular, bu ilginç anları ilgiyle izledi. O anlar, @zekican.00 isimli TikTok kullanıcısı tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

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Metrodaki gençlerin kumanda ettiği küçük aracın, metro zemininde hızla ilerlediği ve yolcuların meraklı bakışlarla izlediği anlar kameralara yansıdı.

Metrodaki gençlerin kumanda ettiği küçük aracın, metro zemininde hızla ilerlediği ve yolcuların meraklı bakışlarla izlediği anlar kameralara yansıdı.

Yolculuğun sıradanlığını bozarak eğlenceli bir hale getiren bu anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.

Yolculuğun sıradanlığını bozarak eğlenceli bir hale getiren bu anlar, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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