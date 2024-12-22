Ankara Metrosunda Eğlence Dolu Anlar! Gençlerin Uzaktan Kumandalı Araç Şovu Yolculuğu Renklendirdi

Ankara metrosunda sıradan bir yolculuk, gençlerin yaratıcı fikriyle eğlenceli bir şova dönüştü. Yanında getirdiği uzaktan kumandalı aracı metro vagonunun zemininde sürerek dikkat çeken gençler, yolculara keyifli anlar yaşattı. Günün yorgunluğunu bir kenara bırakan diğer yolcular, bu ilginç anları ilgiyle izledi. O anlar, @zekican.00 isimli TikTok kullanıcısı tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.