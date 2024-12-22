Ankara'da Bir Genç Kazıkazan Oynarken "4 Milyon Çıktı" Diye Bağırarak Çevresindekilerin Tepkisini Ölçtü

Birçok insan şans oyunlarına büyük umut bağlar. Bu oyunlar, belki de hayatlarını değiştirecek bir kazanım elde etme umuduyla, insanları kendine çeker. Bu oyunların büyüsü, belirsizliğin verdiği heyecan ve umut. Bu nedenle, şans oyunlarına olan ilgi hiçbir zaman azalmaz. Özelikle yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı ile özdeşleşen Milli Piyango biletleri de alınmaya başlandı.