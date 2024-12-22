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Ankara'da Bir Genç Kazıkazan Oynarken "4 Milyon Çıktı" Diye Bağırarak Çevresindekilerin Tepkisini Ölçtü

Ankara'da Bir Genç Kazıkazan Oynarken "4 Milyon Çıktı" Diye Bağırarak Çevresindekilerin Tepkisini Ölçtü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 15:43

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Birçok insan şans oyunlarına büyük umut bağlar. Bu oyunlar, belki de hayatlarını değiştirecek bir kazanım elde etme umuduyla, insanları kendine çeker. Bu oyunların büyüsü, belirsizliğin verdiği heyecan ve umut. Bu nedenle, şans oyunlarına olan ilgi hiçbir zaman azalmaz. Özelikle yeni yıl yaklaşırken, yılbaşı ile özdeşleşen Milli Piyango biletleri de alınmaya başlandı.

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Bir genç Ankara'da kazıkazan oynadığı sırada bir anda "4 milyon çıktı" diye bağırarak koşmaya başladı.

Bir genç Ankara'da kazıkazan oynadığı sırada bir anda "4 milyon çıktı" diye bağırarak koşmaya başladı.

Bazı vatandaşlar genci şaşkın bakışlarla izlerken bazıları ise alkışlayarak tebrik etti.

Bazı vatandaşlar genci şaşkın bakışlarla izlerken bazıları ise alkışlayarak tebrik etti.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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