Bir Kadın ABD'deki 24 Yıllık Enflasyonu "Evde Tek Başına" Filmi Üzerinden Anlattı

Ülkemizin gündemini belirleyen en önemli konulardan biri, hiç şüphesiz enflasyon. Bu ekonomik durum, toplumun her kesimini etkileyen bir mesele. Enflasyon, gündelik yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan ve ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen bir faktör. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde finansal planlamaları ve ekonomik beklentileri şekillendiriyor. Dolayısıyla, enflasyon konusu, ülkemizin gündemini oluşturan en kritik meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki enflasyon ve bunun günlük yaşama etkisi de merak konusu oluyor.