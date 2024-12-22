Bir Kadın ABD'deki 24 Yıllık Enflasyonu "Evde Tek Başına" Filmi Üzerinden Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDzeQ2...
Ülkemizin gündemini belirleyen en önemli konulardan biri, hiç şüphesiz enflasyon. Bu ekonomik durum, toplumun her kesimini etkileyen bir mesele. Enflasyon, gündelik yaşamımızın her alanında karşımıza çıkan ve ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen bir faktör. Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde finansal planlamaları ve ekonomik beklentileri şekillendiriyor. Dolayısıyla, enflasyon konusu, ülkemizin gündemini oluşturan en kritik meselelerden biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda diğer ülkelerdeki enflasyon ve bunun günlük yaşama etkisi de merak konusu oluyor.
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Amerika'da yaşayan 'hatunkisi' isimli bir sosyal medya kullanıcısı oradaki 34 yıllık enflasyonu "Evde Tek Başına" filmi üzerinden anlattı.
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Filmde sipariş edilen pizzanın aynısını sipariş eden kadın, ortaya çıkan fiyat farkını gösterdi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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