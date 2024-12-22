Videodaki Her Detay Beyin Yaktı: Almanya'da Vinç Operatörlüğü Yapan Türk Yemek Yediği Anları Paylaştı

Sosyal medyada her gün birbirinden ilginç videolar ile karşılaşabiliyoruz. Günümüzde artık herkes her şeyi kayıt altına alıp paylaşıyor. Bunlardan bazıları bir anda sosyal medyayı kasıp kavurabiliyor. Bazıları ise ciddi anlamda beynimizi yakabiliyor. Almanya'da vinç operatörlüğü yapan bir Türkün videosu her detayıyla kafa karıştırdı.
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Almanya'da vinç operatörlüğü yapan adam vincin tepesinde verdiği yemek molasını paylaştı.
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Pilavı tabaktan dökmesinden, çorabının tekinin olmamasına kadar her detayıyla beyin yakan video sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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