En Uzun Geceyi Uyuyarak Geçirenden Dubai Mantısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
En Uzun Geceyi Uyuyarak Geçirenden Dubai Mantısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Geldik yine haftanın son gününe. Koca bir haftayı geride bırakmışken, günü yine günün tweetleriyle kapatalım. Mizahın cenneti X'de yine mizahşörler iş başındaydı. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları viral olmuş, kimler tweetleriyle güldürmüş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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2. Protest bir tavır
3. Evcil hayvanı olan yolculuk yapmasın mı?
4. Fotoğrafta gerçekten kalp yoksa aramayı bırakıyorum?
5. "Böğrüm ağrıyor" derlerse?
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6. 👇
7. Kurtulamadık şu furyadan
8. Mantıklı
9. 👇
10. Benim CV
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11. Böyle tanınmak harika olay
12.
13. Bunu yapacağım sürede iki tur cheescake yapardım.
14. İyi ki varlar ❤️
15. Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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