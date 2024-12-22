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En Uzun Geceyi Uyuyarak Geçirenden Dubai Mantısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

En Uzun Geceyi Uyuyarak Geçirenden Dubai Mantısına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 18:14

Geldik yine haftanın son gününe. Koca bir haftayı geride bırakmışken, günü yine günün tweetleriyle kapatalım. Mizahın cenneti X'de yine mizahşörler iş başındaydı. Bakalım bugün kimlerin yazdıkları viral olmuş, kimler tweetleriyle güldürmüş.

Keyifli okumalar 🚀

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1. Başlayalım 🙌

1. Başlayalım 🙌
twitter.com

2. Protest bir tavır

2. Protest bir tavır
twitter.com

3. Evcil hayvanı olan yolculuk yapmasın mı?

3. Evcil hayvanı olan yolculuk yapmasın mı?
twitter.com

4. Fotoğrafta gerçekten kalp yoksa aramayı bırakıyorum?

4. Fotoğrafta gerçekten kalp yoksa aramayı bırakıyorum?
twitter.com

5. "Böğrüm ağrıyor" derlerse?

5. "Böğrüm ağrıyor" derlerse?
twitter.com
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6. 👇

6. 👇
twitter.com

7. Kurtulamadık şu furyadan

7. Kurtulamadık şu furyadan
twitter.com

8. Mantıklı

8. Mantıklı
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. Benim CV

10. Benim CV
twitter.com
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11. Böyle tanınmak harika olay

11. Böyle tanınmak harika olay
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13. Bunu yapacağım sürede iki tur cheescake yapardım.

13. Bunu yapacağım sürede iki tur cheescake yapardım.
twitter.com

14. İyi ki varlar ❤️

14. İyi ki varlar ❤️
twitter.com

15. Yarın görüşürüz 👋

15. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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