Yeni Yıl Hediyesi Olarak Teneke Yağ Alandan Aralık Ayı Depresyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Geldik haftanın en güzel gününe. Her günü olduğu gibi bu günü de günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. Gündem ne kadar durgun olsa da X kullanıcıları yine mizahını taştan çıkarttı. Bakalım bugün en çok kimlerin yazdıklarına gülmüşüz, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀