Yeni Yıl Hediyesi Olarak Teneke Yağ Alandan Aralık Ayı Depresyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yeni Yıl Hediyesi Olarak Teneke Yağ Alandan Aralık Ayı Depresyonuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Geldik haftanın en güzel gününe. Her günü olduğu gibi bu günü de günün viral tweetleriyle kapatıyoruz. Gündem ne kadar durgun olsa da X kullanıcıları yine mizahını taştan çıkarttı. Bakalım bugün en çok kimlerin yazdıklarına gülmüşüz, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Başlayalım 🙌
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4. Her küçük hatamızda böyle zorbalansak düzelir miyiz?
5. 👇
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6. Olsun yine de denedin.
7. Mesele kahvaltı değil...
8. Yine iliklerimize kadar hissettiğimiz bir tweet;
9. Durun ya daha var. Ben bazı şeyleri son dakika hallettim mesela bu sene 👌
10. Aşırı dakikler anlamaz ✋
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11. Hediye gibi hediye
12. Üşümemek... 🥲
13. Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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